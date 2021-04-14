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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева снова стали родителями

14.04.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российские знаменитости Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева снова стали родителями: третий ребенок пары появился на свет 14 апреля.

В середине марта экс-солистка "ВИА Гры" рассекретила свою беременность в соцсетях. Певица не постеснялась показать себя на позднем сроке беременности и опубликовала волнующую фотосессию в аккаунте Instagram. 

Теперь же стало известно, что в семье звезд произошло радостное событие: 14 апреля в одной из клиник Москвы родился третий ребенок Меладзе и Джанабаевой.

Как сообщило издание Star Hit, певица родила девочку, но ее имя пока не сообщается. По словам источников, и мать, и малышка чувствуют себя хорошо и ждут выписки домой.

О своей радости рассказал сам Меладзе на съемочной площадке КВН, а вот Джанабаева не стала торопиться с подробностями, подогревая любопытство поклонников. Кстати, последние нашли способ поздравить пару и оставили множество воодушевляющих пожеланий под последним постом Альбины в соцсетях.

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Певец и бывшая солистка группы "ВИА Гра" решили не скрывать пол ребенка и уже принимают поздравления от поклонников и коллег.
 
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