В Молодечно на переходе Citroen сбил 8-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса автомобиля в Молодечно, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось днем 14 апреля. Предварительно установлено, что 46-летний местный житель ехал на Citroen по улице Космонавтов и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

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