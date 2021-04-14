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В Молодечно на переходе Citroen сбил 8-летнюю девочку
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса автомобиля в Молодечно,
Происшествие случилось днем 14 апреля. Предварительно установлено, что 46-летний местный житель ехал на Citroen по улице Космонавтов и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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