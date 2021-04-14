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Какие навыки стоит развивать айтишнику в 2021 году - мнение белорусской ИТ-компании

14.04.2021 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ИТ-компания с белорусскими корнями iTechArt рассказала в своем блоге, какие «айтишные» вакансии будут в топе в 2021 году, и какие навыки стоит развивать. Приводим краткий пересказ этой публикации.


Фото предоставлено пресс-службой iTechArt

Что о состоянии в индустрии думают специалисты?

В качестве спикеров выступили Глин Робертс и Дейв Хэкер — Chief Technical Officers в iTechArt, а также Ольга Качанова — HR Director iTechArt. Глин — специалист с более чем 16-летним бэкграундом в технологической отрасли и член Forbes Technology Council, Дейв с 1996 года управляет аутсорсинговой разработкой приложений для самых разнообразных клиентов, от стартапов до крупных предприятий, Ольга 18 лет работает в сфере HR, с 2015 — в штате iTechArt: под ее руководством команда за 6 лет выросла с 470 до более 1900 человек.

Так, и Дейв, и Ольга уверены, что сейчас прослеживается рост востребованности IT-сферы. К примеру, в прогнозе компании Gartner на 2021 год отражено, что общемировые затраты на IT-сектор поднимутся до 3,75 трлн долларов по сравнению с 3,61 трлн долларов в 2020.

Роберт Глин отмечает, что рост востребованности Big Data Engineering, замеченный в прошлые годы, продолжится и в 2021, так как постоянно растущие массивы данных требуют правильного хранения, обработки. Кроме этого, информация, с которой работают Big Data Engineers, помогает спрогнозировать спрос на рынке, оценить привлекательность продукта, привлечь новых клиентов.

Еще больше внимания в 2021 придется уделить кибербезопасности — ведь удаленная работа имеет свои подводные камни — теперь сотрудники компаний рассредоточены по всему миру. «Очень важно обеспечить сотням, если не тысячам людей в различных сетях возможность безопасного обмена данными, учитывая, что атаки злоумышленников становятся только сложнее и изощреннее», — добавляет Роберт.

И продолжится переход на микросервисную и serverless архитектуры.

— Считаю, что у направлений машинного обучения и искусственного интеллекта ожидается значительный рост в 2021 году, а навыки безопасности и шифрования будут по-прежнему пользоваться огромным спросом, — говорит Дейв Хэкер. — К инженерам DevOps будут предъявляться все более высокие требования по снижению эксплуатационных расходов в дополнение к поддержке масштабируемости, стабильности и эффективности, а индустрия Big Data станет более доступной для малого бизнеса по мере того, как на рынке появится новое поколение аналитических инструментов и платформ.

Что касается востребованных специалистов, то, по мнению Роберта, это будут в том числе DevOps-специалисты, чья востребованность увеличивается с каждым годом. И, по словам Дейва, в скором времени первоначальная специализация специалистов, а именно, Development & Operations, станет значительно шире: они будут также специализироваться на хостинге, безопасности, оценке качества и не только.

— JavaScript и Python Developers будут востребованы в большинстве компаний, с другой стороны, количество данных специалистов, доступных для найма, обгонит показатели последних лет, — говорит Дейв. — Особая популярность ожидает разработчиков игр: индустрия неустанно и стремительно развивается, и в нише появляется кадровый голод. Профессионалы в области безопасности, как всегда, очень востребованы, но в 2021 возрастет потребность в специалистах с опытом работы в darkweb и знаниями криптографии для защиты систем от атак преступников, с каждым днем становящихся все изощреннее и сложнее.

На вопрос, каких soft skills и hard skills будут ожидать компании от новых сотрудников, Роберт отвечает, что «умение работать с облачными решениями для ML и Big Data значительно увеличат ценность специалиста в 2021 году», а soft skills — это «навыки самоорганизации и управления командой на удаленке, умение вести асинхронную коммуникацию — отправляя сообщение, ты не ожидаешь тут же получить на него ответ, — хорошее знание документации и умение с ней работать».

— Разработчики с опытом full-stack — в направлениях Python, JavaScript, AI/ML, Security, — как и раньше, будут высоко востребованы на рынке, — отмечает Дейв. — Что касается soft skills, сейчас они ценятся выше, чем когда-либо. От разработчиков ожидают вовлеченности в процесс, проактивности на совещаниях и во всех остальных видах деятельности команды.

Какие направления будут пользоваться популярностью в 2021 году?

В начале 2021 платформа LinkedIn поделилась списком из 15 направлений, востребованность которых в этом году будет очень высока. В него вошли:

  • Specialized Engineers (Web Developer, Full Stack Engineer, Frontend Developer, Game Developer) — 11 место
  • User Experience (UX) Professionals (User Experience Designer, Product Design Consultant, User Interface Designer, User Experience Researcher) — 13 место
  • Data Science Specialists (Data Scientist, Data Science Specialist, Data Management Analyst) — 14 место
  • Artificial Intelligence Practitioners (Machine Learning Engineer, Artificial Intelligence Specialist, Machine Learning Researcher) — 15 место

Что касается востребованных знаний, которые будут интересовать работодателей из сферы IT в 2021 году, по данным Engage Partnership, одной из крупнейших компаний, занимающихся рекрутментом, ими станут:

  • Cybersecurity
  • Cloud Computing
  • DevOps
  • AI & Machine Learning
  • Augmented Reality (AR) & Virtual Reality (VR)
  • Development
  • Blockchain

 
 
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iTechArt рассказала в своем блоге, какие «айтишные» вакансии будут в топе в 2021 году, и какие навыки стоит развивать.
 
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