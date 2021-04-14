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Какие навыки стоит развивать айтишнику в 2021 году - мнение белорусской ИТ-компании
Источник материала: Tut.by
ИТ-компания с белорусскими корнями iTechArt
Что о состоянии в индустрии думают специалисты?
В качестве спикеров выступили Глин Робертс и Дейв Хэкер — Chief Technical Officers в iTechArt, а также Ольга Качанова — HR Director iTechArt. Глин — специалист с более чем 16-летним бэкграундом в технологической отрасли и член
Так, и Дейв, и Ольга уверены, что сейчас прослеживается рост востребованности IT-сферы. К примеру, в
Роберт Глин отмечает, что рост востребованности Big Data Engineering, замеченный в прошлые годы, продолжится и в 2021, так как постоянно растущие массивы данных требуют правильного хранения, обработки. Кроме этого, информация, с которой работают Big Data Engineers, помогает спрогнозировать спрос на рынке, оценить привлекательность продукта, привлечь новых клиентов.
Еще больше внимания в 2021 придется уделить кибербезопасности — ведь удаленная работа имеет свои подводные камни — теперь сотрудники компаний рассредоточены по всему миру. «Очень важно обеспечить сотням, если не тысячам людей в различных сетях возможность безопасного обмена данными, учитывая, что атаки злоумышленников становятся только сложнее и изощреннее», — добавляет Роберт.
И продолжится переход на микросервисную и serverless архитектуры.
— Считаю, что у направлений машинного обучения и искусственного интеллекта ожидается значительный рост в 2021 году, а навыки безопасности и шифрования будут по-прежнему пользоваться огромным спросом, — говорит Дейв Хэкер. — К инженерам DevOps будут предъявляться все более высокие требования по снижению эксплуатационных расходов в дополнение к поддержке масштабируемости, стабильности и эффективности, а индустрия Big Data станет более доступной для малого бизнеса по мере того, как на рынке появится новое поколение аналитических инструментов и платформ.
Что касается востребованных специалистов, то, по мнению Роберта, это будут в том числе DevOps-специалисты, чья востребованность увеличивается с каждым годом. И, по словам Дейва, в скором времени первоначальная специализация специалистов, а именно, Development & Operations, станет значительно шире: они будут также специализироваться на хостинге, безопасности, оценке качества и не только.
— JavaScript и Python Developers будут востребованы в большинстве компаний, с другой стороны, количество данных специалистов, доступных для найма, обгонит показатели последних лет, — говорит Дейв. — Особая популярность ожидает разработчиков игр: индустрия неустанно и стремительно развивается, и в нише появляется кадровый голод. Профессионалы в области безопасности, как всегда, очень востребованы, но в 2021 возрастет потребность в специалистах с опытом работы в darkweb и знаниями криптографии для защиты систем от атак преступников, с каждым днем становящихся все изощреннее и сложнее.
На вопрос, каких soft skills и hard skills будут ожидать компании от новых сотрудников, Роберт отвечает, что «умение работать с облачными решениями для ML и Big Data значительно увеличат ценность специалиста в 2021 году», а soft skills — это «навыки самоорганизации и управления командой на удаленке, умение вести асинхронную коммуникацию — отправляя сообщение, ты не ожидаешь тут же получить на него ответ, — хорошее знание документации и умение с ней работать».
— Разработчики с опытом full-stack — в направлениях Python, JavaScript, AI/ML, Security, — как и раньше, будут высоко востребованы на рынке, — отмечает Дейв. — Что касается soft skills, сейчас они ценятся выше, чем когда-либо. От разработчиков ожидают вовлеченности в процесс, проактивности на совещаниях и во всех остальных видах деятельности команды.
Какие направления будут пользоваться популярностью в 2021 году?
В начале 2021 платформа LinkedIn поделилась
Что касается востребованных знаний, которые будут интересовать работодателей из сферы IT в 2021 году, по данным
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iTechArt рассказала в своем блоге, какие «айтишные» вакансии будут в топе в 2021 году, и какие навыки стоит развивать.
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