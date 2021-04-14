Что сейчас происходит с санаторием «Беларусь», который под санкциями ЕС

Источник материала: Tut.by

Представители санатория «Беларусь» в Друскининкае, который столкнулся с европейскими санкциями, решили обратиться к руководителям Литвы с просьбой об упразднении санкций, сообщает delfi.lt. Инициаторы обращения сказали, что больше 6000 человек подписали обращение к президенту и премьер-министру Литвы, а также к парламентским фракциям, с просьбой снять, по их мнению, незаконные ограничения и разрешить дальнейшую работу санатория — лечение больных детей из Беларуси. Ранее МИД Литвы назвало два варианта, как решить проблему с санаторием: передать его в ведение Литвы или сделать его подведомственным другому белорусскому учреждению (сейчас принадлежит Управлению делами президента).



Фото: Гродненская правда

По словам представителей санатория, как передает delfi.lt, в сложившейся ситуации (работникам не платят зарплаты, нет возможности оплатить необходимые счета) виноват МИД Литвы. Поэтому в среду утром представители санатория установили у МИДа плакат с надписью «Министр Ландсбергис (глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. — Прим. ред.), не лишайте работы 400 человек!!! Позвольте работникам санатория „Беларусь“ делать свою работу — лечить детей-инвалидов».

Директор санатория Илья Епифанов сказал, что зарплаты не могут выплатить из-за нехватки средств на счетах санатория, а получить деньги из Беларуси не дает именно МИД Литвы. По словам директора, санаторий несколько раз обращался в МИД, но ответа не получил.

Однако МИД с такой позицией не согласен, передает delfi.lt. «МИД в январе дал разрешение на выплату зарплаты работникам санатория, в марте и в ближайшее время решается вопрос других выплат. Мы сожалеем, что санаторий до сих пор не использовал эту возможность. Похоже, режим использует санаторий в целях пропаганды, а благосостояние работников никого не волнует. Граждане Литвы, работающие в санатории, должны это понять», — сказала пресс-секретарь главы МИД Литвы Витауте Шмайжите.

Напомним, счета санатория «Беларусь» в Друскининкае, который принадлежит Управлению делами президента Беларуси, были арестованы 18 декабря, причина — санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси. 29 декабря представители правительства Литвы заявили, что рассматривают варианты помощи литовским сотрудникам санатория. По данным Фонда соцстрахования Литвы (Sodra), в целом в нем работают 393 человека, из которых 350 человек — литовцы, остальные — белорусы.