|
Что сейчас происходит с санаторием «Беларусь», который под санкциями ЕС
Источник материала: Tut.by
Представители санатория «Беларусь» в Друскининкае, который столкнулся с европейскими санкциями, решили обратиться к руководителям Литвы с просьбой об упразднении санкций,
По словам представителей санатория, как передает delfi.lt, в сложившейся ситуации (работникам не платят зарплаты, нет возможности оплатить необходимые счета) виноват МИД Литвы. Поэтому в среду утром представители санатория установили у МИДа плакат с надписью «Министр Ландсбергис (глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. — Прим. ред.), не лишайте работы 400 человек!!! Позвольте работникам санатория „Беларусь“ делать свою работу — лечить детей-инвалидов».
Директор санатория Илья Епифанов сказал, что зарплаты не могут выплатить из-за нехватки средств на счетах санатория, а получить деньги из Беларуси не дает именно МИД Литвы. По словам директора, санаторий несколько раз обращался в МИД, но ответа не получил.
Однако МИД с такой позицией не согласен, передает delfi.lt. «МИД в январе дал разрешение на выплату зарплаты работникам санатория, в марте и в ближайшее время решается вопрос других выплат. Мы сожалеем, что санаторий до сих пор не использовал эту возможность. Похоже, режим использует санаторий в целях пропаганды, а благосостояние работников никого не волнует. Граждане Литвы, работающие в санатории, должны это понять», — сказала пресс-секретарь главы МИД Литвы Витауте Шмайжите.
Напомним, счета санатория «Беларусь» в Друскининкае, который принадлежит Управлению делами президента Беларуси,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители санатория «Беларусь» в Друскининкае, который столкнулся с европейскими санкциями, решили обратиться к руководителям Литвы с просьбой об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)