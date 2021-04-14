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Палтус, утка, кесадилья, десерты. Какие блюда приготовили заведения Могилева на «Гастрофест»
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 15 апреля стартует первый республиканский Gastrofest, который начнется одновременно в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске. Схема такая: вы идете в любое (или каждое) из 12 заведений — участников Gastrofest, платите 24 рубля и получаете гору еды: сет из набора блюд весом от полукилограмма до полутора. Последний день Gastrofest — 2 мая.
Рассказываем, кто участвует в Gastrofest в Могилеве и какой набор блюд будет.
Ресторан азиатской кухни «ИНАРИ»
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