Палтус, утка, кесадилья, десерты. Какие блюда приготовили заведения Могилева на «Гастрофест»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 15 апреля стартует первый республиканский Gastrofest, который начнется одновременно в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске. Схема такая: вы идете в любое (или каждое) из 12 заведений — участников Gastrofest, платите 24 рубля и получаете гору еды: сет из набора блюд весом от полукилограмма до полутора. Последний день Gastrofest — 2 мая.

Рассказываем, кто участвует в Gastrofest в Могилеве и какой набор блюд будет.

Ресторан азиатской кухни «ИНАРИ»