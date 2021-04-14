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Палтус, утка, кесадилья, десерты. Какие блюда приготовили заведения Могилева на «Гастрофест»

14.04.2021 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 15 апреля стартует первый республиканский Gastrofest, который начнется одновременно в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске. Схема такая: вы идете в любое (или каждое) из 12 заведений — участников Gastrofest, платите 24 рубля и получаете гору еды: сет из набора блюд весом от полукилограмма до полутора. Последний день Gastrofest — 2 мая.

Рассказываем, кто участвует в Gastrofest в Могилеве и какой набор блюд будет.

Ресторан азиатской кухни «ИНАРИ»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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С 15 апреля по 2 мая в 12 заведениях Могилева можно будет купить целую гору еды за установленную цену в 24 рубля.
 
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