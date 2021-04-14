В Молодечно автомобиль сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе

Источник материала: ОНТ

В Молодечно легковой автомобиль сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом со ссылкой на УВД Миноблисполкома сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло около полудня 14 апреля. 46-летний житель Молодечно, находившийся за рулем Citroën, двигался по ул. Космонавтов. Там, на нерегулируемом пешеходном переходе, автомобиль и совершил наезд на 8-летнюю девочку. Попавший под колеса авто ребенок с травмами был доставлен в больницу.

Правоохранителями инициирована проверка по факту ДТП, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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