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В Молодечно автомобиль сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе
Источник материала: ОНТ
В Молодечно легковой автомобиль сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом со ссылкой на УВД Миноблисполкома
ДТП произошло около полудня 14 апреля. 46-летний житель Молодечно, находившийся за рулем Citroën, двигался по ул. Космонавтов. Там, на нерегулируемом пешеходном переходе, автомобиль и совершил наезд на 8-летнюю девочку. Попавший под колеса авто ребенок с травмами был доставлен в больницу.
Правоохранителями инициирована проверка по факту ДТП, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
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В Молодечно легковой автомобиль сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом со ссылкой на УВД Миноблисполкома сообщает БЕЛТА. ДТП произошло около полудня...
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