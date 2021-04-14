Ногти расскажут все о вашем здоровье! 10 проблем, на которые обязательно нужно обратить внимание!

Источник материала: ОНТ

Оказывается, что любые изменения ногтевой пластины – это звоночек записаться к специалисту. Что указывает на проблемы с ногтями? Рассказываем!

Прежде всего нужно разобраться, какие ногти можно считать абсолютно здоровыми. На хорошее состояние ногтей указывают бледно-розовый цвет, блеск, ярко-выраженная лунка у основания, ногтевая пластина регулярно обновляется и за месяц ногти отрастают на миллиметр.

Чем старше человек, тем толще его ногтевая пластина. Во время беременности часто ногти женщин становятся более хрупкими, но через полгода после родов должно произойти восстановление.

Однако бывают выраженные патологии, на которые стоит обратить особое внимание.

1. Ногти часто ломаются



Фото: likarni.com

Если ваши ногти настолько хрупкие, что при каждом соприкосновении с предметами они ломаются, то, скорее всего, у вас недостаток витаминов. В эту группу входят железо, цинк, С, А, Е. Но на всякий случай вам дополнительно стоит проверить щитовидную железу и сахар в крови.

2. Белые пятна



Фото: volkovysk.by

Такое явление имеет медицинское название – лейконихия. Белые точки – это пузырьки воздуха, которые образуются между слоями ногтя. Причины данной патологии лучше выяснить у врача, так как спектр возможных заболеваний слишком широкий: от травм до сердечной недостаточности.

3. Лунулы большие и маленькие



Фото: gs.by

Лунулы – это белые полумесяцы около основания ногтя. Они должны быть ярко выраженными и занимать приблизительно 1/3 от всего ногтя.

Большие лунулы часто бывают у спортсменов или людей, работа которых связана с тяжелым физическим трудом. Также они могут быть у людей у человека с заболеваниями сердца или низким давлением.

Если у вас дефицит витамина B12 или проблемы с кровообращением, скорее всего лунулы будут маленькими.

4. Поперечные бороздки



Фото: domashniy-comfort.ru

Впервые эту патологию обнаружил хирург из Франции Жозеф Оноре Симон Бо, в честь которого назвали данную деформацию.

Когда ногтю не хватает витаминов, его состав меняется, что приводит к линиям «Бо». Также данная деформация может быть следствием приема сильнодействующих лекарств или механических повреждений.

5. Продольные бороздки



Фото: lines98online.ru

Для людей в возрасте от 50 лет такие изменения считаются нормой. Но если у вас появилось это до наступления указанного возраста, то, скорее всего, это дефицит микроэлементов и витаминов группы В.

Непрофессиональный мастер маникюра также может оставить подобные следы на ваших ногтях, однако в таком случае появится всего несколько полос.

6. Ложковидные ногти



Фото: tambuel-shop.ru

Если вы заметили у себя деформацию подобного типа, капните на ноготь немного воды. Можно успокоиться, если капля спокойно скатилась. Если она все же застряла в желобке, стоит обратиться к врачу.

7. Пальцы Гиппократа



Фото: lifehacker.ru

Ногтевая пластина при этой патологии утолщается. Если вы посмотрите на палец сбоку, угол между задним ногтевым валиком и ногтевой пластиной превышает 180°.

Такое изменение ногтя всегда говорит о тяжелом заболевании: рак легких, туберкулез, пороки сердца, язвенный колит и т.д.

8. Отслоение ногтя



Фото: clinic-nail.ru

В большинстве случаев это всего лишь последствие сильного ушиба. Если же вы не ударялись, то это говорит о том, что стоит провериться на грибок.

9. Ногти разного цвета



Фото: vseonogtyah.ru

Цвет ногтя – важный показатель общего состояния организма человека. Белый цвет ногтей указывает на проблемы в пищеварительной и сердечно-сосудистой системах. Желтый цвет ногтей призывает обратить внимание на состояние печени или эндокринной системы. Синие ногти свидетельствуют о низком гемоглобине или недостатке кислорода.

10. Темная полоса



Фото: medialeaks.ru

Как и в случае с отслоением ногтя, возможно, это последствия ушиба. Однако если подобного не происходило, это может свидетельствовать в том числе и о том, что у человека рак кожи.

По материалам сайта lifehacker.ru

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