Глазурь для кулича: как сделать ее идеальной? 10 эффективных лайфхаков

Источник материала: ОНТ

Для того чтобы красиво оформить пасхальный кулич, используйте глазурь. Ее приготовление – несложный процесс, однако следует соблюдать нюансы.

Важно, чтобы глазурь была консистенции, похожей на сметану. Так ее удобнее наносить, она будет крепко держаться.

Если масса для глазури получилась слишком жидкая, добавьте 1 ст. л. сахарной пудры. При слишком густой консистенции введите в массу чайную ложку молока или кипяченной воды.

Используйте сахарную пудру для приготовления глазури, но не сахарный песок.

В белую глазурь можно добавлять пищевые красители, чтобы выпечка выглядела ярко.

Если обмажете верх кулича джемом перед тем, как нанести глазурь, то поверхность получится более ровной и блестящей.

Желательно наносить глазурь слоями, промазывая их кисточкой и выжидая, пока высохнет предыдущий слой.

Для белковой глазури используйте только охлажденные яйца и сухой миксер.

Белковой массой украшайте кулич сразу же после ее приготовления, иначе она засохнет. Но кулич не должен быть горячим, его необходимо остудить.

Если глазурь у вас шоколадная, после нанесения поставьте изделие в холодильник для быстрого застывания.