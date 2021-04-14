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Глазурь для кулича: как сделать ее идеальной? 10 эффективных лайфхаков

14.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глазурь для кулича: как сделать ее идеальной? 10 эффективных лайфхаков

Для того чтобы красиво оформить пасхальный кулич, используйте глазурь. Ее приготовление  – несложный процесс, однако следует соблюдать нюансы. 

  1. Важно, чтобы глазурь была консистенции, похожей на сметану. Так ее удобнее наносить, она будет крепко держаться.
  2. Если масса для глазури получилась слишком жидкая, добавьте 1 ст. л. сахарной пудры. При слишком густой консистенции введите в массу чайную ложку молока или кипяченной воды.
  3. Используйте сахарную пудру для приготовления глазури, но не сахарный песок.
  4. В белую глазурь можно добавлять пищевые красители, чтобы выпечка выглядела ярко.
  5. Если обмажете верх кулича джемом перед тем, как нанести глазурь, то поверхность получится более ровной и блестящей.
  6. Желательно наносить глазурь слоями, промазывая их кисточкой и выжидая, пока высохнет предыдущий слой.
  7. Для белковой глазури используйте только охлажденные яйца и сухой миксер.
  8. Белковой массой украшайте кулич сразу же после ее приготовления, иначе она засохнет. Но кулич не должен быть горячим, его необходимо остудить.
  9. Если глазурь у вас шоколадная, после нанесения поставьте изделие в холодильник для быстрого застывания.
  10. Наносить глазурь на кулич можно тремя способами:
    - силиконовой кисточкой;
    - поставьте кулич на решетку и облейте сверху глазурью;
    - окуните кулич в миску с глазурью.

    По материалам vkusnopech.ru.
    Фото: karamellka.ru

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Для того чтобы красиво оформить пасхальный кулич, используйте глазурь. Ее приготовление  – несложный процесс, однако следует соблюдать нюансы.  Важно, чтобы...
 
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