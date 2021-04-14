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До слез: женщина забрала собаку из приюта и позволила ей лечь на кровать. Посмотрите на реакцию пса!

14.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До слез: женщина забрала собаку из приюта и позволила ей лечь на кровать. Посмотрите на реакцию пса!

Невероятно трогательную историю рассказала женщина из США, которая забрала собаку из приюта, пишет ridus.ru.

У Лорен Смит Грино из США дома были уже три собаки, она хотела взять еще питомца, чтобы обеспечить ему временную передержку с целью найти позже постоянный дом.

Как-то она увидела снимок собаки с очень грустными глазами и решила познакомиться с ней. 


Печальную собаку Джинни и несколько ее сестер и братьев забрали в приют Charlie’s Crusaders Pet Rescue у прежних владельцев, потому что они жестоко с питомцами обращались – держали на коротком поводке на улице и никогда не играли с ними. Собаки не знали, что такое мягкая лежанка и теплый дом.

Сестры и братья Джинни быстро нашли новые дома, но саму Джинни почему-то никто не хотел брать.

Лорен сразу же отправилась в приют, чтобы забрать Джинни, узнав ее историю. Женщина собиралась оставить собаку у себя на время, но позже поняла, что не может отпустить ее.


Дома Джинни быстро подружилась с другими тремя собаками. На следующий день Лорен разрешила ей поваляться на своей кровати.  



Джинни стала полноценным членом семьи. Она самая счастливая и любимая собака Лорен.

Фото: instagram.com/gendry_baratheon_greeno

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Теги: знакомства
 
 
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Невероятно трогательную историю рассказала женщина из США, которая забрала собаку из приюта, пишет ridus.ru. У Лорен Смит Грино из США дома были уже три собаки, она...
 
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