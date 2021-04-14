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До слез: женщина забрала собаку из приюта и позволила ей лечь на кровать. Посмотрите на реакцию пса!
Источник материала: ОНТ
Невероятно трогательную историю рассказала женщина из США, которая забрала собаку из приюта, пишет
У Лорен Смит Грино из США дома были уже три собаки, она хотела взять еще питомца, чтобы обеспечить ему временную передержку с целью найти позже постоянный дом.
Как-то она увидела снимок собаки с очень грустными глазами и решила познакомиться с ней.
Печальную собаку Джинни и несколько ее сестер и братьев забрали в приют Charlie’s Crusaders Pet Rescue у прежних владельцев, потому что они жестоко с питомцами обращались – держали на коротком поводке на улице и никогда не играли с ними. Собаки не знали, что такое мягкая лежанка и теплый дом.
Сестры и братья Джинни быстро нашли новые дома, но саму Джинни почему-то никто не хотел брать.
Лорен сразу же отправилась в приют, чтобы забрать Джинни, узнав ее историю. Женщина собиралась оставить собаку у себя на время, но позже поняла, что не может отпустить ее.
Дома Джинни быстро подружилась с другими тремя собаками. На следующий день Лорен разрешила ей поваляться на своей кровати.
Джинни стала полноценным членом семьи. Она самая счастливая и любимая собака Лорен.
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До слез: женщина забрала собаку из приюта и позволила ей лечь на кровать. Посмотрите на реакцию пса!
Невероятно трогательную историю рассказала женщина из США, которая забрала собаку из приюта, пишет ridus.ru. У Лорен Смит Грино из США дома были уже три собаки, она...
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