Как носить пальто с кроссовками: 7 советов на каждый день

Источник материала: ОНТ

В настоящее время сочетание пальто с обувью в спортивном стиле стало новым стильным трендом и вошло в моду. Однако кроссовки и кеды можно надеть не с каждым пальто. Делимся рекомендациями, в каком случае сочетание спортивной обуви и пальто будет выглядеть стильно.

Не надевайте под пальто с принтом спортивную обувь, отдайте предпочтение однотонным моделям. Выбирайте прямой фасон пальто, если планируете сочетать его с кроссовками. Пальто под кроссовки не должно иметь романтичных деталей – вышивки, оборок, рюшей. Не надевайте высокие носки. Они испортят весь образ. Кроссовки должны сочетаться по цвету с пальто или другими деталями образа. Сочетание в одном образе кроссовок, пальто и джинсов – беспроигрышный вариант. Для такого наряда сумка не должна иметь жесткий каркас. Небольшие, мягкие сумочки на руке или тканевый рюкзак – лучший выбор. Сумки на цепочке или длинном ремне не подойдут.



По материалам wlooks.ru .

Фото с сайта wlooks.ru.

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