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Как носить пальто с кроссовками: 7 советов на каждый день
Источник материала: ОНТ
В настоящее время сочетание пальто с обувью в спортивном стиле стало новым стильным трендом и вошло в моду. Однако кроссовки и кеды можно надеть не с каждым пальто. Делимся рекомендациями, в каком случае сочетание спортивной обуви и пальто будет выглядеть стильно.
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В настоящее время сочетание пальто с обувью в спортивном стиле стало новым стильным трендом и вошло в моду. Однако кроссовки и кеды можно надеть не с каждым пальто....
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