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Как носить пальто с кроссовками: 7 советов на каждый день

14.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как носить пальто с кроссовками: 7 советов на каждый день

В настоящее время сочетание пальто с обувью в спортивном стиле стало новым стильным трендом и вошло в моду. Однако кроссовки и кеды можно надеть не с каждым пальто. Делимся рекомендациями, в каком случае сочетание спортивной обуви и пальто будет выглядеть стильно.

  1. Не надевайте под пальто с принтом спортивную обувь, отдайте предпочтение однотонным моделям.
  2. Выбирайте прямой фасон пальто, если планируете сочетать его с кроссовками.
  3. Пальто под кроссовки не должно иметь романтичных деталей – вышивки, оборок, рюшей.
  4. Не надевайте высокие носки. Они испортят весь образ.
  5. Кроссовки должны сочетаться по цвету с пальто или другими деталями образа.
  6. Сочетание в одном образе кроссовок, пальто и джинсов – беспроигрышный вариант.
  7. Для такого наряда сумка не должна иметь жесткий каркас. Небольшие, мягкие сумочки на руке или тканевый рюкзак – лучший выбор. Сумки на цепочке или длинном ремне не подойдут.

    По материалам wlooks.ru.
    Фото с сайта wlooks.ru.

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В настоящее время сочетание пальто с обувью в спортивном стиле стало новым стильным трендом и вошло в моду. Однако кроссовки и кеды можно надеть не с каждым пальто....
 
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