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Не менее 20 учеников погибли при пожаре в школе Нигера

14.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не менее 20 учеников погибли при пожаре в школе Нигера

По меньшей мере 20 учеников погибли при пожаре в одной из школ в столице Нигера.  


Учебное заведение загорелось вечером. Там обучаются около 800 детей. Огонь быстро распространился на все классы, построенные из соломы. Большинство ребят смогли спастись. Учащиеся дошкольного возраста оказались заблокированы, им не удалось выбраться из огненной ловушки. Причины возгорания устанавливают.

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По меньшей мере 20 учеников погибли при пожаре в одной из школ в столице Нигера.   Учебное заведение загорелось вечером. Там обучаются около 800 детей. Огонь быстро...
 
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