Не менее 20 учеников погибли при пожаре в школе Нигера

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере 20 учеников погибли при пожаре в одной из школ в столице Нигера.





Учебное заведение загорелось вечером. Там обучаются около 800 детей. Огонь быстро распространился на все классы, построенные из соломы. Большинство ребят смогли спастись. Учащиеся дошкольного возраста оказались заблокированы, им не удалось выбраться из огненной ловушки. Причины возгорания устанавливают.

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