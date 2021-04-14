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Федерация хоккея Беларуси представила проект нового регламента чемпионата страны по хоккею
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Беларуси по хоккею может измениться уже в следующем сезоне. Федерация хоккея Беларуси представила проект нового регламента турнира.
В новом сезоне не будет деления на лиги «А» и «Б»: в турнире примут участие не менее 12 команд, в том числе и иностранные клубы (при условии соблюдения всех заявочных требований).
Регулярный чемпионат пройдет в два этапа. На первом все команды сыграют между собой четыре круга, а после разделятся на две группы. После этого в своих группах участники проведут еще по 10 матчей и уже по итогам определится посев в плей-офф. Также с нового сезона в экстралиге будет действовать двухочковая система начисления баллов.
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Чемпионат Беларуси по хоккею может измениться уже в следующем сезоне. Федерация хоккея Беларуси представила проект нового регламента турнира. В новом сезоне не...
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