Федерация хоккея Беларуси представила проект нового регламента чемпионата страны по хоккею

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею может измениться уже в следующем сезоне. Федерация хоккея Беларуси представила проект нового регламента турнира.

В новом сезоне не будет деления на лиги «А» и «Б»: в турнире примут участие не менее 12 команд, в том числе и иностранные клубы (при условии соблюдения всех заявочных требований).

Регулярный чемпионат пройдет в два этапа. На первом все команды сыграют между собой четыре круга, а после разделятся на две группы. После этого в своих группах участники проведут еще по 10 матчей и уже по итогам определится посев в плей-офф. Также с нового сезона в экстралиге будет действовать двухочковая система начисления баллов.

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