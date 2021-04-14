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Мама с папой весь день говорили детям только «да»: посмотрите, что из этого вышло – 100% захотите повторить!
Источник материала: ОНТ
Во время изоляции родители из Великобритании слишком часто говорили своим детям «нет», и поняли, что нужно устроить день, когда дети будут получать ответ «да» на любые просьбы,
Комедийный фильм «День «Да» (Yes Day) вдохновил их на такой поступок. В кинокартине родители весь день соглашались на все, что предлагали их дети.
В начале дня дети выбрали для родителей и для себя странную одежду, накрасили маму с папой, затем семья поехала на завтрак в Макдоналдс, а потом – на автомойку.
После этого родители с детьми отправились в парк, где почти до потери сознания прыгали на батуте.
Пара посоветовала всем родителям провести со своими детьми хотя бы один такой день. Это очень весело, хоть и трудно. Однако перед началом дня желательно обговорить кое-какие правила с детьми – к примеру, ограничить бюджет, уточнить время, сколько будет длиться день «да», а также запретить опасные развлечения.
В группе Family Lockdown Tips & Ideas в Facebook пост, в котором пара поделилась такой идеей, набрал более 6000 лайков и 1000 комментариев.
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Мама с папой весь день говорили детям только «да»: посмотрите, что из этого вышло – 100% захотите повторить!
Во время изоляции родители из Великобритании слишком часто говорили своим детям «нет», и поняли, что нужно устроить день, когда дети будут получать ответ «да» на...
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