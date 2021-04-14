Спектакль по книге Алексиевич исчез из репертуара театра белорусской драматургии

Источник материала: Салiдарнасць

На 26 апреля в Республиканском театре белорусской драматургии был запланирован показ спектакля «Чернобыльская молитва». Его отменили без объяснения причин, сообщает TUT.BY .

Скорее всего, постановку сняли с репертуара. На сайте театра страница, посвященная этому спектаклю, удалена.





Сцена из спектакля «Чарнобыльская малітва». Фото: rtbd.by

Как рассказал нам читатель, он планировал сходить с девушкой на «Чарнобыльскую малiтву» и заранее купил билеты. Вчера, 13 апреля, он получил письмо от билетного оператора, что спектакль заменен на другой.

Читатель позвонил в РТБД, где сообщили, что «Чарнобыльскую малiтву» заменили на другой спектакль (26 апреля будет показан спектакль «Кар'ера доктара Раўса»). Причину называть не стали. Но уточнили, что «в репертуаре [этот спектакль] пока больше не планируется, поэтому другую дату назвать не могут».

TUT.BY обратился в пресс-службу театра, но там отказались от комментариев.

Судя по всему, постановку действительно сняли с репертуара. Страница об этом спектакле удалена с сайта театра. Упоминания о «Чарнобыльскай малітве» исчезло из репертуара на сайте РТБД.

Спектакль поставлен по произведению нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Напомним, что писательница вынуждена была уехать из Беларуси, после того как против Координационного совета, в состав которого она вошла, было возбуждено уголовное дело.

Премьера постановки состоялась в 2002 году. Это белорусско-французский проект. Над ним работали белорусский режиссер Валерий Анисенко, который возглавлял РТБД в нулевые годы, и француз Бруно Бусаголь.