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ОБЭП занялся «Ежиком» и выяснил, что это фонд, который зарабатывает на доставке еды

14.04.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В рамках своей работы борцы с экономическими преступлениями Минской области установили, что в августе прошлого года 34-летний минчанин организовал фонд по доставке продуктов «пострадавшим от репрессий», сообщает пресс-служба МВД. По словам силовиком, автор стартапа привлек деньги из-за границы и зарабатывал на разнице в цене продуктов. Мы взяли комментарий у основателя «Ежика».

Текст новости от МВД: «Автор стартапа заявлял, что ничего не зарабатывает на этом, все средства идут исключительно на закупку товаров. Специально был создан сайт, где любой желающий мог оставить заказ и оплатить продуктовый набор, указав при этом адрес доставки. Заказы вместе с деньгами, причем нередко от клиентов из-за границы, потекли рекой.

Помните, как активно представители так называемого стачкома «Белкалия» пиарили получение очередной помощи в виде 42 пакетов с продуктами? Так вот, паковал такие подачки наш «благотворитель». Понятное дело, покупалось это все не за его деньги.

Борцы с экономическими преступлениями выяснили, что заверения в бескорыстии оказались не более чем ложью. Ничего личного. Просто бизнес. Так, на своем сайте он указывал максимальную рыночную стоимость продуктов, а на самом деле ждал, когда наберется большое количество заказов, чтобы потом купить их существенно дешевле, по оптовым ценам. Разницу клал себе в карман. Когда же ажиотаж спал и количество клиентов стало мизерным, пошли единичные заказы, предприимчивый минчанин перестал получать выгоду и сайт закрыл».

ОБЭП занялся «Ежиком» и выяснил, что это фонд, который зарабатывает на доставке еды

Мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную организацию и участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию.

Основатель сервиса по доставке еды: «Все, что я заработал, — это опыт»

«Мне сложно добавить что-то к своему комментарию в видео, — говорит основатель сервиса. — Что говорят остальные — их право. Я на самом деле открывал доставку (Ежик.by), превратить ее в коммерческий проект не получилось, переформатировал в социальный. Да, мы помогали людям, и никакой политической подоплеки в этом не было. Еду возили и бабушкам, и многодетным семьям — много кому. Всем, кто оказался в беде или нуждался.

Я так понимал благотворительность. Это, оказывается, регулируемая штука, я про это не знал. Думал, что если ты даешь что-то бесплатно, то это можно делать на свое усмотрение и ни с кем согласовывать не нужно. Оказалось, что я не прав.

Что касается „заработал“ — это не так. Разница именно и шла на бесплатные продукты людям, плюс на организацию доставки, ведь мы возили продукты не только в Минск, но и в самые отдаленные деревушки.

Я не заработал на этом ничего, кроме опыта. В плане денег я только инвестировал и тратил на помощь людям, это и была цель проекта. Потому и закрыл: деньги закончились».

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках своей работы борцы с экономическими преступлениями Минской области установили, что в августе прошлого года 34-летний минчанин организовал фонд по...
 
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