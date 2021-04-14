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Женщины сильнее устают от видеоконференций в Zoom — и вот почему
Источник материала: Onliner
Ученые из Стэнфорда решили проверить гипотезу о том, что женщины сильнее устают от видеоконференций в Zoom, а также выяснить, почему именно. Исследование касалось одной платформы, однако можно предположить, что выводы распространяются и на другие сервисы видеосвязи. Актуальность исследования связана с массовым переходом на дистанционные встречи через видеомессенджеры из-за текущей пандемии.
Оказалось, что при регулярных Zoom-встречах одна из семи женщин в конце рабочего дня
Объяснение кроется в феномене, который заключается в самооценке, влияние на которую оказывает восприятие человеком самого себя. Исследователи предположили, что при участии в видеоконференциях женщины видят самих себя, анализируют картинку и тратят дополнительные ресурсы на то, чтобы выглядеть «правильно», постоянно отвлекаясь на собственную персону. Длительное наблюдение себя и фиксация на образе, в свою очередь, приводит к тревоге и истощению.
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Ученые из Стэнфорда решили проверить гипотезу о том, что женщины сильнее устают от видеоконференций в Zoom, а также выяснить, почему именно. Исследование касалось...
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