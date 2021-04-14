﻿ Женщины сильнее устают от видеоконференций в Zoom — и вот почему. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщины сильнее устают от видеоконференций в Zoom — и вот почему

14.04.2021 16:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Ученые из Стэнфорда решили проверить гипотезу о том, что женщины сильнее устают от видеоконференций в Zoom, а также выяснить, почему именно. Исследование касалось одной платформы, однако можно предположить, что выводы распространяются и на другие сервисы видеосвязи. Актуальность исследования связана с массовым переходом на дистанционные встречи через видеомессенджеры из-за текущей пандемии.

Оказалось, что при регулярных Zoom-встречах одна из семи женщин в конце рабочего дня ощущает полное истощение. Для мужчин этот показатель намного ниже — всего 1 из 20 остается без сил. Для объяснения результатов ученые обратились к более раннему исследованию, в рамках которого были опрошены 10 322 респондента.

Объяснение кроется в феномене, который заключается в самооценке, влияние на которую оказывает восприятие человеком самого себя. Исследователи предположили, что при участии в видеоконференциях женщины видят самих себя, анализируют картинку и тратят дополнительные ресурсы на то, чтобы выглядеть «правильно», постоянно отвлекаясь на собственную персону. Длительное наблюдение себя и фиксация на образе, в свою очередь, приводит к тревоге и истощению.


Велокомпрессор Xiaomi Mi Portable Air Pump DZN4006GL
17 отзывов
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
119 р.
16 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Стэнфорда решили проверить гипотезу о том, что женщины сильнее устают от видеоконференций в Zoom, а также выяснить, почему именно. Исследование касалось...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спектакль по книге Алексиевич исчез из репертуара театра белорусской драматургии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by