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Сцена из спектакля «Чарнобыльская малітва». Фото: rtbd.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спектакль по книге Алексиевич исчез из репертуара театра белорусской драматургии Судя по всему, постановку сняли с репертуара.

Как рассказал нам читатель, он планировал сходить с девушкой на «Чарнобыльскую малiтву» и заранее купил билеты. Вчера, 13 апреля, он получил письмо от билетного оператора, что спектакль заменен на другой.Судя по всему, постановку сняли с репертуара. Страница об этом спектакле удалена с сайта театра. Упоминания о «Чарнобыльскай малітве» исчезло из репертуара на сайте РТБД.Спектакль был поставлен по произведению нобелевского лауреата. Напомним, что писательница вынуждена была уехать из Беларуси, после того как против Координационного совета, в состав которого она вошла, было возбуждено уголовное дело.Премьера постановки состоялась в 2002 году. Это белорусско-французский проект. Над ним работали белорусский режиссер, который возглавлял РТБД в нулевые годы, и француз