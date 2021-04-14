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Спектакль по книге Алексиевич исчез из репертуара театра белорусской драматургии

14.04.2021 16:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Спектакль по книге Алексиевич исчез из репертуара театра белорусской драматургии
Сцена из спектакля «Чарнобыльская малітва». Фото: rtbd.by
На 26 апреля в Республиканском театре белорусской драматургии был запланирован показ спектакля «Чернобыльская молитва». Его отменили без объяснения причин, сообщает TUT.BY.

Как рассказал нам читатель, он планировал сходить с девушкой на «Чарнобыльскую малiтву» и заранее купил билеты. Вчера, 13 апреля, он получил письмо от билетного оператора, что спектакль заменен на другой.

Судя по всему, постановку сняли с репертуара. Страница об этом спектакле удалена с сайта театра. Упоминания о «Чарнобыльскай малітве» исчезло из репертуара на сайте РТБД.

Спектакль был поставлен по произведению нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Напомним, что писательница вынуждена была уехать из Беларуси, после того как против Координационного совета, в состав которого она вошла, было возбуждено уголовное дело.

Премьера постановки состоялась в 2002 году. Это белорусско-французский проект. Над ним работали белорусский режиссер Валерий Анисенко, который возглавлял РТБД в нулевые годы, и француз Бруно Бусаголь.
 
 
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