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Спектакль по книге Алексиевич исчез из репертуара театра белорусской драматургии
Источник материала: UDF
Сцена из спектакля «Чарнобыльская малітва». Фото: rtbd.by
Как рассказал нам читатель, он планировал сходить с девушкой на «Чарнобыльскую малiтву» и заранее купил билеты. Вчера, 13 апреля, он получил письмо от билетного оператора, что спектакль заменен на другой.
Судя по всему, постановку сняли с репертуара. Страница об этом спектакле удалена с сайта театра. Упоминания о «Чарнобыльскай малітве» исчезло из репертуара на сайте РТБД.
Спектакль был поставлен по произведению нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Напомним, что писательница вынуждена была уехать из Беларуси, после того как против Координационного совета, в состав которого она вошла, было возбуждено уголовное дело.
Премьера постановки состоялась в 2002 году. Это белорусско-французский проект. Над ним работали белорусский режиссер Валерий Анисенко, который возглавлял РТБД в нулевые годы, и француз Бруно Бусаголь.
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Судя по всему, постановку сняли с репертуара.
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