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Иллюстративное фото

1. Ногти часто ломаются

2. Белые пятна

Фото: volkovysk.by

3. Лунулы большие и маленькие

Фото: makataka.su

4. Поперечные бороздки





Фото: domashniy-comfort.ru

5. Продольные бороздки

Фото: lines98online.ru

6. Ложковидные ногти

Фото: tambuel-shop.ru

7. Пальцы Гиппократа





Фото: lifehacker.ru

8. Отслоение ногтя

Фото: clinic-nail.ru

9. Ногти разного цвета

Фото: vseonogtyah.ru

10. Темная полоса

Фото: medialeaks.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ногти расскажут все о вашем здоровье! 10 проблем, на которые обязательно нужно обратить внимание! Бывают выраженные патологии, на которые стоит обратить особое внимание.

Прежде всего нужно разобраться, какие ногти можно считать абсолютно здоровыми. На хорошее состояние ногтей указывают: бледно-розовый цвет, блеск, ярко-выраженная лунка у основания, ногтевая пластина регулярно обновляется и за месяц ногти отрастают на миллиметр.Чем старше человек, тем толще его ногтевая пластина. Во время беременности часто ногти женщин становятся более хрупкими, но через полгода после родов должно произойти восстановление.Однако бывают выраженные патологии, на которые стоит обратить особое внимание.Если ваши ногти настолько хрупкие, что при каждом соприкосновении с предметами они ломаются, то, скорее всего, у вас недостаток витаминов. В эту группу входят: железо, цинк, С, А, Е. Но на всякий случай вам дополнительно стоит проверить щитовидную железу и сахар в крови.Такое явление имеет медицинское название – лейконихия. Белые точки – это пузырьки воздуха, которые образуются между слоями ногтя. Причины данной патологии лучше выяснить у врача, так как спектр возможных заболеваний слишком широкий: от травм до сердечной недостаточности.Лунулы – это белые полумесяцы около основания ногтя. Они должны быть ярко выраженными и занимать приблизительно 1/3 от всего ногтя.Большие лунулы часто бывают у спортсменов или людей, работа которых связана с тяжелым физическим трудом. Также они могут быть у людей у человека с заболеваниями сердца или низким давлением.Если у вас дефицит витамина B12 или проблемы с кровообращением, скорее всего лунулы будут маленькими.Впервые эту патологию обнаружил хирург из Франции Жозеф Оноре Симон Бо, в честь которого назвали данную деформацию.Когда ногтю не хватает витаминов, его состав меняется, что приводит к линиям «Бо». Также данная деформация может быть следствием приема сильнодействующих лекарств или механических повреждений.Для людей в возрасте от 50 лет такие изменения считаются нормой. Но если у вас появилось это до наступления указанного возраста, то, скорее всего, это дефицит микроэлементов и витаминов группы В.Непрофессиональный мастер маникюра также может оставить подобные следы на ваших ногтях, однако в таком случае появится всего несколько полос.Если вы заметили у себя деформацию подобного типа, капните на ноготь немного воды. Можно успокоиться, если капля спокойно скатилась. Если она все же застряла в желобке, стоит обратиться к врачу.Ногтевая пластина при этой патологии утолщается. Если вы посмотрите на палец сбоку, угол между задним ногтевым валиком и ногтевой пластиной превышает 180°.Такое изменение ногтя всегда говорит о тяжелом заболевании: рак легких, туберкулез, пороки сердца, язвенный колит и т.д.В большинстве случаев это всего лишь последствие сильного ушиба. Если же вы не ударялись, то это говорит о том, что стоит провериться на грибок.Цвет ногтя – важный показатель общего состояния организма человека. Белый цвет ногтей указывает на проблемы могут быть в пищеварительной и сердечно-сосудистой системах. Желтый цвет ногтей призывает обратить внимание на состояние печени или эндокринной системы. Синие ногти свидетельствуют о низком гемоглобине или недостатке кислорода.Как и в случае с отслоением ногтя, возможно, это последствия ушиба. Однако если подобного не происходило, это может свидетельствовать в том числе и о том, что у человека рак кожи.По материалам сайта