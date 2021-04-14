«Приводит к необратимым изменениям». Врач - о симптомах и последствиях панкреатита

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY поговорил с гастроэнтерологом Анной Юркевич о симптомах панкреатита, о том, как понять, что болит именно поджелудочная железа, и как избежать этой болезни.

Анна Юркевич Гастроэнтеролог первой категории медицинского центра «ЛОДЭ». Ведет блог в Instagram. первой категории медицинского центра «ЛОДЭ». Ведетв Instagram.

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Оно бывает острым, острым рецидивирующим и хроническим. При хроническом панкреатите развивается болевой синдром в животе и снижается функция поджелудочной железы.

Почему он появляется?

Один из основных факторов, который приводит к возникновению панкреатита — злоупотребление алкоголем, который оказывает токсическое действие и повреждает железу.

Второй важнейший фактор — наличие камней в желчном пузыре, особенно при частых желчных коликах. На их фоне может неоднократно возникать острый панкреатит, что приводит к хроническому течению болезни.

Нельзя забывать о негативном влиянии курения, которое значительно повышает риски появления воспаления поджелудочной железы.

Более редкие причины панкреатита — повышенный уровень кальция в крови и триглицеридов . Причем в этом случае речь идет уже о хроническом воспалении.



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Какие симптомы у панкреатита?

Основной симптом — хроническая или периодически появляющаяся боль в верхней половине живота с левой стороны. Часто боль носит опоясывающий характер, имеет ощущение «стягивающего пояса».

Самостоятельно мало кто сможет определить, какой именно орган дает о себе знать, потому что в левом подреберье может болеть и кишечник, и желудок. Но если это не единичный случай из-за торопливой еды или обильного застолья, боль беспокоит больше двух дней — нужно обязательно обратиться к врачу.

При прогрессировании заболевания добавляются симптомы, обусловленные нарушением пищеварения и дефицитом различных питательных веществ.

Один из неочевидных признаков, который при этом может появиться до болевого синдрома, — стеаторея — кал с избыточным количеством жира, стул в больших объемах, который плохо смывается.

Панкреатит можно перепутать с другими болезнями?

Чтобы такого не произошло, как правило, диагноз панкреатит во время первичной консультации не ставят. Врач учитывает все важные факторы: комплекс изменений в анализах и жалобах, результаты УЗИ, КТ или МРТ .

Когда панкреатит становится хроническим?

Если острый панкреатит привел к образованию кист, кальцинатов, сужению или расширению протоков поджелудочной железы, заболевание становится хроническим. Но это далеко не всегда происходит после первого же приступа острого воспаления: при правильном образе жизни он может не повториться.

Диагноз хронический панкреатит ставят, когда произошли необратимые изменения поджелудочной железы, которые привели не только к снижению ее функций, а к явному непоправимому нарушению.

Как панкреатит сказывается на остальном организме?

Поджелудочная железа выполняет две важные функции: внешнесекреторную и внутрисекреторную. Первая направлена на обеспечение пищеварения: поджелудочная железа вырабатывает ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов. Когда нарушается внешнесекреторная функция, ухудшается всасывание питательных веществ, организм недополучает полезные микро- и макроэлементы, возникает дефицит витаминов и минералов.

При нарушении внутрисекреторной функции, отвечающей за выброс гормонов в кровь, может сформироваться сахарный диабет.



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Как лечат панкреатит?

Основа лечения панкреатита — это соблюдение всех рекомендаций врача, особенно по диетической терапии.

Медикаментозное лечение, как правило, носит симптоматический характер, потому что нет лекарства, которое может подавить это воспаление — в этом основная опасность заболевания.

При болевом синдроме пациенту показаны противовоспалительные средства.

Если есть клинические признаки нехватки ферментов, мы их восполняем. Лекарств для этого много. Но при панкреатите важно, чтобы эти ферменты были в капсулах с минимикросферами (маленькими шариками), потому что только они, попадая в желудок, правильно перемешиваются с едой, и уже в тонком кишечнике, где идет основной процесс пищеварения, эти минимикросферы высвобождаются и выделяют необходимый фермент.

Какой должна быть профилактика панкреатита?

Профилактика довольно простая — здоровый образ жизни, отказ от курения и алкоголя. Если у человек есть камни в желчном пузыре, которые вызывают симптомы, их нужно удалять.

Стоит вспомнить еще про две редкие причины панкреатита — избыток кальция и триглицеридов. Чтобы избежать воспаления, нужно контролировать их уровень в крови — раз в год выполнять липидограмму, сдавать биохимический анализ крови.