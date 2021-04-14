Минчанин собирал деньги на еду для пострадавших во время протестов. Его наказали за незаконный фонд

Источник материала: Tut.by

Основателя бесплатной доставки продуктов для тех, кто пострадал от репрессий во время протестов, наказали за незаконную организацию фонда. «Фондом» в данном случае был счет для пожертвований. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Заместитель начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Михаил Герчик рассказал, что 34-летний минчанин без соответствующих документов организовал деятельность фонда. Его цель заключалась в том, чтобы привлекать от резидентов и нерезидентов страны средства, «часть из которых» тратилась на приобретение продуктов для людей «участвующих в протестных акциях».

В видеоролике, опубликованном от МВД, есть нарезка фраз Юрия Куста, основателя доставки, где он сначала говорит, судя по всему, обращаясь к зрителям, что компания не справляется сама, поэтому просит помочь материально. Следующие несколько фраз звучат из другого кабинета, возможно, во время показаний.

— Поработал полгода и закрыл сайт, ввиду того, что не хочу больше осуществлять эту деятельность.

Куст рассказал, что на сайте была «прикручена» система оплаты через интернет.

В сообщении пресс-службы МВД в телеграм-канале также речь идет о том, что парень на сайте указывал максимальную рыночную стоимость продуктов (хотя там были баллы), ждал, когда наберется большое количество заказов и покупал продукты по оптовым ценам: «Разницу клал себе в карман».

В комментарии заместителя начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Михаила Герчика такой информации не звучало.

Сообщается, что по результатам проведенных УБЭП УВД проверок мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную организацию и участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию.

Напомним, в сентябре 2020 года мы рассказывали про бесплатный сервис по доставке продуктов «Ежик». Продукты развозили тем, кто потерял работу в связи со своими политическими взглядами, пострадал и временно не может работать, кто переживает обострение психического заболевания или расстройства. Связаться с Юрием Кустом, чтобы получить комментарий, нам пока не удалось.