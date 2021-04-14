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Минчанин собирал деньги на еду для пострадавших во время протестов. Его наказали за незаконный фонд
Источник материала: Tut.by
Основателя бесплатной доставки продуктов для тех, кто пострадал от репрессий во время протестов, наказали за незаконную организацию фонда. «Фондом» в данном случае был счет для пожертвований. Подробности
Заместитель начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Михаил Герчик рассказал, что 34-летний минчанин без соответствующих документов организовал деятельность фонда. Его цель заключалась в том, чтобы привлекать от резидентов и нерезидентов страны средства, «часть из которых» тратилась на приобретение продуктов для людей «участвующих в протестных акциях».
В видеоролике, опубликованном от МВД, есть нарезка фраз Юрия Куста, основателя доставки, где он сначала говорит, судя по всему, обращаясь к зрителям, что компания не справляется сама, поэтому просит помочь материально. Следующие несколько фраз звучат из другого кабинета, возможно, во время показаний.
— Поработал полгода и закрыл сайт, ввиду того, что не хочу больше осуществлять эту деятельность.
Куст рассказал, что на сайте была «прикручена» система оплаты через интернет.
В сообщении пресс-службы МВД в телеграм-канале также речь идет о том, что парень на сайте указывал максимальную рыночную стоимость продуктов (хотя там были баллы), ждал, когда наберется большое количество заказов и покупал продукты по оптовым ценам: «Разницу клал себе в карман».
В комментарии заместителя начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Михаила Герчика такой информации не звучало.
Сообщается, что по результатам проведенных УБЭП УВД проверок мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную организацию и участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию.
Напомним, в сентябре 2020 года мы рассказывали про
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Основателя бесплатной доставки продуктов для тех, кто пострадал от репрессий во время протестов, наказали за незаконную организацию фонда. «Фондом» в данном...
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