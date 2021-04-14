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Пенсионерка отдала незнакомке 8 тысяч долларов, чтобы «очистить их от сатаны». Увы, закончилось по-другому

14.04.2021 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйском районе пенсионерка поверила незнакомке, которая внезапно пришла к ней в дом и сказала, что на женщине — порча, а все ее деньги нужно «очистить от сатаны». Незнакомка украла у пенсионерки почти 8 тыс. долларов, но мошенницу нашли в России, и та явилась с повинной, пишет «Трыбуна працы». Деньги пенсионерке вернули.


Фото: unsplash.com

Незнакомка пришла в дом 73-летней жительницы деревни Турки внезапно и заявила, что на хозяйке дома есть порча, которую необходимо срочно снять. В подтверждение своим словам женщина положила на стол «вертящееся» яйцо, потом его разломала и показала, что у того «черное нутро». Женщина также убедила пенсионерку, что все имеющиеся у той деньги нужно «очистить от сатаны».

Сельчанка отдала незнакомой женщине почти 8 тыс. долларов, та завернула купюры в несколько слоев газеты и предложила их владелице пройти к церкви. Покружив вокруг храма, незнакомка заверила, что провела «обряд очищения» банкнот и предупредила, что денежную обертку ни в коем случае нельзя снимать на протяжении 40 дней. Сама же скрылась так же неожиданно, как и появилась.

Пенсионерка, внезапно одумавшись, все же развернула сверток из газет — денег внутри не было. Женщина тут же обратилась в милицию.

Оказалось, что незнакомку, которая обманула доверчивую пенсионерку, неподалеку в машине ждали сын с невесткой. Через неделю их нашли в России. Те решили, что лучше сами признаются в похищении и вернут деньги, чем будут задержаны в момент возвращения в Беларусь из-за возбужденного уголовного дела — и решили явиться с повинной.

 
 
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