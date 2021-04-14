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Кто будет виноват? Спорное ДТП попало на видео в Гродно
Источник материала: Tut.by
В Гродно в объектив видеорегистратора попала авария, которая разделит мнения читателей о виновности, пишет «
Происшествие случилось утром 14 апреля на пересечении улиц Магистральная и Щорса. На записи видно, как черная Skoda выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время белый Renault поворачивает налево — происходит столкновение.
Зачастую часть людей уверены, что виновник таких ДТП — водитель, поворачивающий налево, еще одна часть считает, что это водитель, проехавший на «желто-красный». Есть и те, кто думает, что наказывать в таких случаях нужно обоих. А как думаете вы?
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Происшествие случилось утром 14 апреля на пересечении улиц Магистральная и Щорса.
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