Кто будет виноват? Спорное ДТП попало на видео в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродно в объектив видеорегистратора попала авария, которая разделит мнения читателей о виновности, пишет « АвтоГродно ».

Происшествие случилось утром 14 апреля на пересечении улиц Магистральная и Щорса. На записи видно, как черная Skoda выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время белый Renault поворачивает налево — происходит столкновение.

Зачастую часть людей уверены, что виновник таких ДТП — водитель, поворачивающий налево, еще одна часть считает, что это водитель, проехавший на «желто-красный». Есть и те, кто думает, что наказывать в таких случаях нужно обоих. А как думаете вы?

Опрос Как вы считаете, кто виноват в этом ДТП? Черный автомобиль 50% Белый автомобиль 21% Виноваты оба 29% С этого устройства голос уже учтен 858 ответов

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