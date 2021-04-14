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Кто будет виноват? Спорное ДТП попало на видео в Гродно

14.04.2021 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в объектив видеорегистратора попала авария, которая разделит мнения читателей о виновности, пишет «АвтоГродно».

Происшествие случилось утром 14 апреля на пересечении улиц Магистральная и Щорса. На записи видно, как черная Skoda выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это время белый Renault поворачивает налево — происходит столкновение.

Зачастую часть людей уверены, что виновник таких ДТП — водитель, поворачивающий налево, еще одна часть считает, что это водитель, проехавший на «желто-красный». Есть и те, кто думает, что наказывать в таких случаях нужно обоих. А как думаете вы?

Опрос

Как вы считаете, кто виноват в этом ДТП?

Черный автомобиль 50%
Белый автомобиль 21%
Виноваты оба 29%
С этого устройства голос уже учтен
858 ответов

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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Происшествие случилось утром 14 апреля на пересечении улиц Магистральная и Щорса.
 
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