Карбалевич: «Возможно, что-то мы узнаем в новом «шпионском фильме» по БТ»

Источник материала: Салiдарнасць

Задержания белорусов в Москве могут быть совместной операцией спецслужб.

Один за другим в Москве были задержаны, а потом внезапно «обнаружились» в СИЗО КГБ в Минске политолог Александр Федута и американский адвокат, уроженец Беларуси Юрий Зенкович. Белорусские спецслужбы в открытую похищают людей в России?





– До конца так и не понятно, кто же все-таки задерживал Федуту и Зенковича в Москве, – комментирует ситуацию в эфире Еврорадио политолог Валерий Карбалевич. – Тут возможны три версии. Первая – это белорусское КГБ с согласия российских спецслужб.

Второй вариант – белорусское КГБ, но втайне от российских спецслужб. И третий вариант – это делали российские спецслужбы (ФСБ, например) и передали задержанных белорусскому КГБ. Но что происходило на самом деле, сложно сказать, поэтому разные версии, из которых можно сделать разные выводы.

Я все-таки думаю, что идет сотрудничество белорусских и российских спецслужб, и оно достаточно плотное, и, видимо, борьба с оппонентами властей – это их общее дело.

Почему российские силовые структуры никак не комментируют возможные действия белорусских правоохранителей на своей территории?

– Такие операции спецслужб всегда непубличные, и далеко не всегда силовики сообщают о них. Возможно, что-то мы узнаем позже в новом «шпионском фильме» по белорусскому телевидению – во всяком случае, там будет показано то, что выгодно белорусским властям.

Молчание в СМИ (за исключением единичных публикаций, например, на «Эхе Москвы» ), думаю, свидетельствует о том, что белорусская тема постепенно сходит с порядка дня российских медиа, там на информационном экране появляются другие события – российско-украинские отношения, внутриполитическое состояние, нарастание конфликта между Россией и Западом. Белорусская тема не на первом месте, российские власти уверены, что Лукашенко взял ситуацию под контроль, а самая острая фаза кризиса прошла.

...На мой взгляд, в этих трех задержаниях – Григорий Костусев, Александр Федута и Юрий Зенкович – ключевая фигура Зенкович , остальные были «пристегнуты» как люди, которые с ним контактировали. Это вырисовывается, прежде всего, из того, что Зенкович писал в социальных сетях о создании неких дружин народной самообороны, призывал давать силовой отпор. Подобные призивы для белорусских спецслужб – сигнал об опасности, поэтому то, что они приложили максимум усилий, чтобы его задержать, выглядит логично.

Некоторые аналитики напоминают: задержание после выборов-2020 политтехнолога Шклярова – также белорусского гражданина с американским паспортом – стало поводом для «торговли политзаключенными» и переговоров с США. Возможно ли, что и в данном случае белорусские власти пытаются провернуть старый трюк накануне возможного принятия Западом очередного пакета санкций? По мнению Валерия Карбалевича, это небольшой козырь в торге с американцами:

– Если помните, лет 10 назад белорусские силовики задерживали американского гражданина, известного адвоката Зельцера, и американцы также требовали его освободить, тем более, что юридических оснований для его задержания не было. Но, тем не менее, освободить его довольно долго не могли, и больше года он просидел в белорусской тюрьме.

Что касается Шклярова, там ситуация несколько иная: жена Шклярова была сотрудницей Госдепа США, и это было делом чести для американской дипломатии, вызволить его из тюрьмы… В данном случае не думаю, что фигура Зенковича может стать важным предметом для торга.

Валерий Карбалевич отметил, что репрессии в Беларуси расширяются, захватывая все новые социальные группы, и уповать на «разберутся и выпустят» не стоит:

– Белорусские власти действуют по принципу, что наши органы не ошибаются, поэтому я не вижу здесь никаких хороших перспектив и не вижу грани, за которой репрессии могут остановиться. Сегодня Беларусь – небезопасная страна для людей, которые критически относятся к существующему режиму.

А недавнее интервью министра иностранных дел Владимира Макея подтвердило, что белорусские власти перестали стесняться и говорят открытым текстом: «В ответ на санкции Запада мы будем репрессировать белорусских граждан». Если власти в самом деле планируют «зачистить» все гражданског общество, вопрос только в том, куда всех девать – видимо, действительно придется строить концлагерь, поскольку тюрьмы и колонии в стране не рассчитаны на такое количество людей.