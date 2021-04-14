Простыми словами. Почему Нацбанк впервые за пять лет повысил ставку рефинансирования?

Источник материала: Onliner

С сентября 2015 года ставка рефинансирования в нашей стране только падала. За это время она снизилась с 25 до 7,75%. Но сегодня стало известно, что регулятор решил поднять ставку. Объяснение от Нацбанка довольно сложное и не всегда с ходу понятно простым белорусам. Простыми словами рассказываем, о чем говорил регулятор.

Коротко. Из-за чего выросла ставка?

«Во-первых, чтобы она больше соответствовала ситуации на рынке и инфляции, — говорит старший аналитик „Альпари Евразия“ Вадим Иосуб. — Во-вторых, многие критиковали Нацбанк за то, что он не предпринимает необходимых мер по ставке. Обсуждали, что он потерял свою операционную независимость. Раз он не делает то, что нужно, значит, ему запрещают это делать.

На самом деле, сомнения в независимости Нацбанка в перспективе увеличивают инфляционные ожидания и ухудшают доверие к национальной валюте. Делают более настороженным подходы инвесторов. Возникает целый букет негативных последствий. Таким образом, Нацбанк решил укрепить веру в себя, показать, что мы все-таки реагируем, хоть и с запозданием, хоть и в недостаточной степени. Несмотря на очевидное противостояние, я думаю, с правительством и директоратом неэффективных госпредприятий, которые кредитуются по ставке рефинансирования».





Как объяснял свое решение Нацбанк, простыми словами

Нацбанк пишет: «В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров, в начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии. Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость».

Проще говоря, выросли курсы иностранных валют (только доллар за прошлый год подорожал более чем на 20%), и из-за этого выросли не только цены на импортные товары, но и на белорусские.

«Подорожал не только потребительский импорт, а также белорусские товары, в которых есть импортные комплектующие, сырье и так далее, — объясняет старший аналитик „Альпари Евразия“ Вадим Иосуб. — Что такое „шок предложения на рынках отдельных продовольственных товаров“? Имеется в виду подорожание некоторых продовольственных товаров на мировых рынках. К примеру, того же растительного масла. Масло сильно дорожает в мире, оно сильно дорожает у наших основных поставщиков, таких как Украина и Россия, соответственно, дорожает и у нас.

По поводу отмены льгот НДС и давления на цены. Хорошо, что Нацбанк признает этот факт. Потому что отдельные деятели из правительства, когда презентовали отмену льгот по НДС, говорили, что на ценах это не отразится, что продавцы ужмутся, снизят свои надбавки и цены не вырастут. Это, конечно, было смешно в тот момент».





Нацбанк пишет: «Указанные факторы на фоне ускоряющейся инфляции и ее продолжительного отклонения от 5-процентного уровня привели к повышению инфляционных ожиданий, что подтверждается результатами опроса населения и мониторинга предприятий. Как следствие, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами. По итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении».

С ходу не очень понятно, почему длительное отклонение инфляции привело к росту инфляционных ожиданий, ведь на самом деле в Беларуси они всегда были довольно высоки.

«Дело в том, что в последнем опросе Нацбанка инфляционные ожидания выросли на несколько десятых процентного пункта по сравнению с тем, что было в четвертом квартале прошлого года, — объясняет Вадим Иосуб. — Рост реальной инфляции приводит к росту инфляционных ожиданий. Но мне кажется, это не единственная причина роста инфляционных ожиданий. Люди широко смотрят на то, что происходит в экономике страны, постоянно обсуждаются слухи о включении печатного станка, а также варианты помощи убыточным предприятиям. И на фоне этого инфляционные ожидания тоже растут. К слову, исторически инфляционные ожидания превышали реальную инфляцию примерно в два раза. Даже когда инфляция была на уровне 5%, люди ожидали, что цены вырастут на 10—11%».





Нацбанк пишет: «В целях ограничения инфляции Национальным банком в рамках режима монетарного таргетирования принят комплекс мер, направленных на усиление контроля за денежным предложением».

Что это за комплекс мер? По словам аналитика, речь, скорее всего, идет про ограничения в предоставлении ликвидности банкам. Проще говоря, когда нужно было повысить ставку рефинансирования, Нацбанк этого не сделал. Спрос банков на такие недорогие кредиты от Нацбанка логично вырос. Однако Нацбанк удовлетворял только около 10% от этого спроса.

«Вместо того чтобы в ответ на дикий спрос на деньги со стороны банков повысить ставки, регулятор искусственно ограничил предложение и полностью этот спрос не удовлетворял, — объясняет эксперт. — Это похоже на советские времена дефицита, когда цены не росли, но существовали ограничения типа „не больше одного килограмма в одни руки“».





Нацбанк пишет про повышенный инфляционный фон в мировой экономике, в том числе и в России. А также о том, что «более значимым может быть влияние на инфляцию в Беларуси шоков продовольственных цен, а также последствий пандемии в части повышения стоимости импортируемых непродовольственных товаров. В совокупности указанные факторы формируют предпосылки для сохранения повышенных инфляционных ожиданий экономических агентов продолжительное время, что усиливает риски сохранения повышенной инфляции в будущем».

«Сейчас идет очевидный тренд на подорожание продовольствия в мире. Нацбанк считает, что этот тренд продолжится, — говорит Вадим Иосуб. — Хотя отсылка на пандемию, проблемы с логистикой и поставкой товаров немного лукавая. Пандемия же затронула весь мир. Но тем не менее в США инфляция, по данным за март, составила 1,6% годовых, в Еврозоне она тоже ниже цели в 2%. Вроде бы как бы пандемия для всех, но у кого-то инфляция ниже цели, а у нас инфляция сильно растет. Ссылки на пандемию как причину роста цен — такое себе оправдание».





Нацбанк пишет: «С учетом влияния всех факторов уже начиная со второго квартала 2021 года прогнозируется снижение квартальных темпов роста потребительских цен.

Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится во втором квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года».

«Здесь имеется в виду, что во втором квартале цены будут расти меньше, чем в первом. Но это не значит, что будет замедляться инфляция в годовом выражении, — говорит аналитик. — Все зависит от того, что с чем сравнивать. Или мы сравниваем цены с тем, что было год назад, или с тем, что было в первом квартале. И динамика из-за этого может быть разнонаправленной. Это простая математика».





Нацбанк пишет: «В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается вблизи 7%. В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться и со второго квартала 2022 года оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира — вблизи 5%».

«Тут может быть один важный фактор, который может привести к замедлению инфляции в первом квартале следующего года, — говорит Иосуб. — У нас с начала года отменили льготы по НДС. Когда мы сравниваем инфляцию год к году, мы сравниваем год, когда были льготы от НДС, с годом, когда их отменили. А когда в январе следующего года мы сравним цены с январем этого, когда и там и там НДС одинаковый, то этого эффекта не будет. И годовая инфляция из-за этого может снизиться. Этот фактор точно повлияет на снижение инфляции, но что касается каких-то других факторов — так однозначно утверждать нельзя».

Вадим Иосуб — старший аналитик компании «Альпари Евразия». Специалист по методам анализа на финансовых рынках и доверительному управлению инвестиционными портфелями на фондовом рынке. С 1998 года работает на рынке Forex, с 2005 года — на российском фондовом рынке.

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