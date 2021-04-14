ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старинную усадьбу под Клецком купили за 29 рублей, чтобы сделать базу отдыха не для всех

14.04.2021 17:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Клецком районе за 29 рублей продали усадьбу Еленских — старинное здание в агрогородке Туча. В документах указан 1918 год постройки, но первое упоминание имения датировано еще XVI веком. В усадьбе сменилось несколько поколений старинного шляхтицкого рода Еленских. В советское время здесь располагалась больница, а позже — школа. Долгое время усадьба не ремонтировалась и не эксплуатировалась, поэтому пришла в плачевное состояние. Но новый собственник хочет привести ее в порядок.

View this post on Instagram
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Клецком районе за 29 рублей продали усадьбу Еленских — старинное здание в агрогородке Туча. В документах указан 1918 год постройки, но первое упоминание имения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ольга Золотарь с Володарки: Я только жалею, что на свободе не брала уроки вокала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by