Старинную усадьбу под Клецком купили за 29 рублей, чтобы сделать базу отдыха не для всех

Источник материала: Onliner

В Клецком районе за 29 рублей продали усадьбу Еленских — старинное здание в агрогородке Туча. В документах указан 1918 год постройки, но первое упоминание имения датировано еще XVI веком. В усадьбе сменилось несколько поколений старинного шляхтицкого рода Еленских. В советское время здесь располагалась больница, а позже — школа. Долгое время усадьба не ремонтировалась и не эксплуатировалась, поэтому пришла в плачевное состояние. Но новый собственник хочет привести ее в порядок.