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Количество пользователей приложения Мой МТС превысило 2 млн

14.04.2021 17:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Более 2 миллионов белорусов сегодня используют Мой МТС для управления услугами и балансом онлайн. Приложение позволяет удаленно решать основные вопросы обслуживания и экономить время. Мой МТС на рынке уже 6 лет и сегодня является частью экосистемы сервисов мобильного оператора.

С помощью приложения, без похода в офис и звонка в колл-центр, можно проверять баланс, менять тариф, подключать и отключать услуги — сразу на всех SIM-картах, привязанных к одному абоненту. Даже при отрицательном балансе Мой МТС покажет остатки трафика, минут и SMS на каждом номере.

В Мой МТС есть различные инструменты для управления финансами: можно не только пополнять счет, но и обменивать бонусные баллы по программе «МТС Бонус». Тут же можно ввести обещанный платеж и бесплатно заказать детализированный отчет о расходе средств.

Кроме того, в приложении можно делиться балансом своего телефонного номера с друзьями и близкими. Для этого достаточно воспользоваться функцией «Поделиться балансом» в разделе «Финансы». В приложении есть опция просмотра всех расходов по номеру за последние 5 дней — эти данные можно найти в пункте «Последние списания» в разделе «Финансы». Также можно контролировать списания средств по рассрочке, оформленной в МТС.

Еще одна удобная функция приложения — виджеты. Их можно разместить на экране смартфона и видеть баланс, остатки трафика, минут и SMS, не открывая приложение.

В Мой МТС встроен быстрый поиск, через который можно найти информацию по новостям, акциям, тарифам и услугам. Надо лишь ввести ключевое слово в поисковой строке, и система выдаст актуальные новости и акции.

Мой МТС доступен для смартфонов на базе ОС Android и iOS для абонентов физических лиц. Приложение также можно скачать из AppGallery.

 
 
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Более 2 миллионов белорусов сегодня используют Мой МТС для управления услугами и балансом онлайн. Приложение позволяет удаленно решать основные вопросы...
 
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