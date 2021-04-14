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В Беларуси усовершенствуют избирательный процесс

14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси трудовые коллективы не смогут выдвигать кандидатов в депутаты любого уровня. Этим правом наделят политические партии, а также граждан страны. Как и прежде – путем сбора подписей. Такое предложение обсуждают в конституционной комиссии, передает «МИР 24».

«Поступило очень много предложений от граждан. У нас есть Избирательный кодекс, где вся процедура регламентируется. Многие предложения, которые поступили от граждан, будут реализованы на законодательном уровне», – сказал председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

Также планируется на уровне Конституции закрепить статус избирательной комиссии. Она должна быть независимой и формироваться на паритетной основе. В конституционную комиссию вошли 36 человек. Это представители госорганов, юристы, общественные деятели. Все предложения оформят к концу этого года.



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В частности, планируется на уровне Конституции закрепить статус избирательной комиссии.
 
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