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В Беларуси усовершенствуют избирательный процесс
14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси трудовые коллективы не
Также планируется на уровне Конституции закрепить статус избирательной комиссии. Она должна быть независимой и формироваться на паритетной основе. В конституционную комиссию вошли 36 человек. Это представители госорганов, юристы, общественные деятели. Все предложения оформят к концу этого года.
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В частности, планируется на уровне Конституции закрепить статус избирательной комиссии.
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