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Пьяный водитель устроил гонки с ГАИ в Кличевском районе – видео
14.04.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Автомобиль Fiat Marea инспекторы заметили около двух часов ночи в агрогородке Ореховка: его водитель проигнорировал требование остановиться и попытался сбежать. Однако после преследования его задержали.
Впоследствии выяснилось, что 26-летний мужчина никогда не имел прав, а за руль сел нетрезвым. Кроме того, машина была снята с учета для утилизации.
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Попытка нетрезвого водителя скрыться от инспекторов ГАИ в Кличевском районе завершилась неудачей. Смотрите на видео кадры, снятые правоохранителями.
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