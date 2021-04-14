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Пьяный водитель устроил гонки с ГАИ в Кличевском районе – видео

14.04.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Автомобиль Fiat Marea инспекторы заметили около двух часов ночи в агрогородке Ореховка: его водитель проигнорировал требование остановиться и попытался сбежать. Однако после преследования его задержали.

Впоследствии выяснилось, что 26-летний мужчина никогда не имел прав, а за руль сел нетрезвым. Кроме того, машина была снята с учета для утилизации.

 
 
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Попытка нетрезвого водителя скрыться от инспекторов ГАИ в Кличевском районе завершилась неудачей. Смотрите на видео кадры, снятые правоохранителями.
 
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