Пьяный водитель устроил гонки с ГАИ в Кличевском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Автомобиль Fiat Marea инспекторы заметили около двух часов ночи в агрогородке Ореховка: его водитель проигнорировал требование остановиться и попытался сбежать. Однако после преследования его задержали.

Впоследствии выяснилось, что 26-летний мужчина никогда не имел прав, а за руль сел нетрезвым. Кроме того, машина была снята с учета для утилизации.