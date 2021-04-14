Дачи возле популярных мест отдыха под Минском. Как выглядят и сколько стоят

Источник материала: Tut.by

Часто отдых на даче ограничивается прогулками в ближайший лес или жаркой шашлыка во дворе. Для тех, кому хочется больше активностей, нашли несколько дач, расположенных вблизи популярных мест отдыха под Минском: комплекса «Линия Сталина», музея «Дудутки» и курортного центра «Силичи».

Возле «Линии Сталина»

Дача находится в СТ «Росинка». Участок занимает 5,2 сотки. Здесь стоят три парника, высажены плодовые и ягодные культуры, построены гараж, баня, мастерская-склад. В ста метрах от участка — пруд, а само товарищество окружает лес.













Дом — деревянный, обложен кирпичом. Общая его площадь — 74 кв. м. Электричество есть, отопление — печное, вода — сезонная, туалет — на улице.

Дача выставлена на продажу за 19 тысяч долларов.

Следующая дача — в СТ «Крыница-5». Участок — 7,5 сотки, на котором высажены плодово-ягодные деревья и кустарники, цветы. Есть гараж, теплица, хозпостройки. Рядом с СТ — лес.













Общая площадь дома — 63,8 кв. м, построен из сруба. Из коммуникаций есть электричество, вода (есть и бойлер), русская печь.

Дача стоит 19 500 долларов.

Еще одна дача — в СТ «Дружба». На участке в пять соток построены теплица, сарай, туалет, а также посажены виноград, груша, яблоки, вишня, смородина, малина. На территории товарищества есть облагороженный водоем для купания и рыбалки, детская площадка — все это находится недалеко от дома.

















Дом — блочный, утеплен пенопластом и оштукатурен. Общая площадь — 50 кв. м. Установлена чугунная печь, подключено паровое отопление, и еще есть камин. Вода заведена в дом, установлено два бойлера (на кухне и в душе), предусмотрен вывод под стиральную машину. Канализация — местная, электричество и газ есть.

За дачу просят 19 900 долларов.

Возле Силичей

Дача расположена в СТ «Зеленый сад». На участке десять соток построены два домика, две беседки, теплица, баня, сарай. Также обустроен газон, пруд, цветник, посажены декоративные и плодово-ягодные культуры. Неподалеку Дубровинское водохранилище и грибной лес.













Основной дом построен из дерева. Из коммуникаций есть электричество, печное отопление, местная канализация.

Дача стоит 29 900 долларов.

Следующая дача расположена в СТ «Электрон-89». На земельном участке в 5,92 сотки построен дом, также есть земельный участок в 3,60 сотки для садоводства (за пределами СТ). Рядом с товариществом — лес, недалеко — водохранилище.













Общая площадь дома — 85 кв. м. Есть электричество, сезонная вода, печное отопление. Туалет — на улице.

Дачу продают за 31 тысячу долларов.

Возле «Дудуток»

Дача расположена в СТ «Малинники». На участке площадью 4,02 сотки посажен молодой сад, построены сарай и туалет. Рядом с товариществом — лес. В самом СТ есть магазин продовольственных и промышленных товаров.













Общая площадь дома — 46,7 кв. м. Построен из профилированного бруса. Электричество есть, вода — сезонная, отопление — печное, туалет — на улице.

Стоимость дачи — 7300 долларов.

Еще одна дача возле «Дудуток» расположена в СТ «Электротехник». На основном участке площадью 4,08 сотки построен дом и высажены плодово-ягодные насаждения. Есть и еще один участок (2,95 сотки), для огородничества. Недалеко от дачи — лес и озеро.













Общая площадь дома — 50,6 кв. м. Построен из профилированного бруса. Есть электричество, сезонная вода. Туалет — на улице.

За дачу просят 9500 долларов.