«Сказали снять». Убирают ли с полок в магазинах запрещенную NIVEA и что об этом думают покупатели

Источник материала: Tut.by

Минздрав временно запретил ввозить и продавать на территории Беларуси некоторые наименования косметики торговой марки NIVEA. Соответствующий документ был подписан 6 апреля, но ни сроки его вступления в действие, ни полный список товаров, которыми нельзя торговать, Минздрав не озвучил. Однако один из предпринимателей, который занимается косметикой, прислал нам письмо за подписью замминистра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Александра Тарасенко. Его уже получили некоторые продавцы, в том числе и продукции NIVEA. В письме есть список из 35 позиций этой марки, которые необходимо убрать с прилавков. FINANCE.TUT.BY прошелся по столичным магазинам, посмотрел, осталась ли в продаже запрещенная продукция, а также спросил у покупателей, что они думают по этому поводу.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В гипермаркете, куда мы сперва отправились, ажиотажа в отделе косметики нет, у полок стоит пару человек. Девушка лет 25 кладет в корзину гигиеническую помаду в белой упаковке с синий надписью NIVEA.

— Хорошая? — спрашиваем.

— Мне нравится. Я уже давно ей пользуюсь, — говорит покупательница.

На вопрос, пользуется ли она какими-то еще средствами этой марки, девушка ответила, что не все ей подходит, но кремы для рук, гели для душа берет.

— Кремы для рук их люблю. Особенно зимой спасают, когда кожа на холоде трескается. Собственно за ними я и пришла. Читала, что запретили что-то из NIVEA продавать. Что — не ясно, поэтому на всякий случай запасусь. Кстати, антиперспиранты у них тоже неплохие, иногда беру.

Мы пробыли в отделе минут 20, за это время больше никто товары этой торговой марки не брал. Пару человек только приценивались.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На полках магазина есть товары, которые числятся в присланном нам списке. К примеру мицеллярное молочко-тоник с розовой водой, увлажняющий крем-флюид для лица 2 в1 Make-up Expert, гель-уход для душа крем и абрикос, гель для интимной гигиены и много чего еще.

— А крем для рук с оливковым маслом от NIVEA у вас есть? Не могу сама найти, — пытаемся выяснить у консультанта.

— Его у нас нет, — отвечает девушка.

— Вообще нет? Или убрали? Слышали про запрет на продажу некоторых товаров этой марки? — засыпаем консультанта вопросами.

— Его просто не привозят нам, не убирали, — говорит она. Про запрет продавец ничего не слышала.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Дальше мы отправились в один из минских универмагов. Уж здесь-то точно должны были самые первые все убрать. Удивило то, что на полках в косметическом отделе от NIVEA мы нашли только несколько видов мыла, хотя аналогичная импортная продукция других брендов есть. И среди мыла было как раз то, что есть у нас в списке.

Спросили в инфоцентре, почему нет в продаже некоторых продуктов бренда. Специалист, которая ответила на звонок сказала, что не может ответить, по какой причине она отсутствует.

— Не могу сказать, не завозят или просто сейчас нет, — ответила девушка.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Зашли мы и в небольшой магазин косметики в одном из минских спальников. Здесь есть много продуктов марки Dove, Fa, L’Oreal Paris — это то, что обычно стоит рядом с NIVEA на полках в других магазинах, но средств этого бренда нет.

— У вас вообще нет NIVEA? — интересуемся у продавца.

— Нет, — отвечает девушка и добавляет, что товар убрали. — Сегодня прочитали, что запретили там что-то продавать. Решили убрать, пока не станет ясно, что. Мы этого нигде не нашли.

Девушка говорит, что письмо им никакое не приходило, а про запрет узнали из СМИ. Убрали, «потому что может какая проверка зайти».

— Пока товар на складе лежит. Когда ситуация прояснится, решим, что с ним делать. Там какие-то незначительные нарушения, может, еще отменят это все, — предполагает продавец.

Она говорит, что у них в магазине этой продукции немного. Товар берут, но он не самый ходовой, потому что он есть в сетевых магазинах с косметикой и там немного дешевле.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В сетевых магазинах косметики и бытовой химии ситуация с запрещенными товарами на полках разная. В одном мы нашли многие позиции из списка: и гель для душа, и крем для лица, и крем-гель для умывания, и кремы для рук.

На вопрос, знают ли в магазине про запрет, консультант отрицательно машет головой, мол, пока ничего не говорили убирать.

— А я про это читала, — говорит покупательница, которая стояла рядом с нами и слышала разговор. — Уже с ума посходили! Нет адреса на упаковке, так уже продавать нельзя. Только сложности и себе, и людям создают.

Сама женщина средствами торговой марки NIVEA не пользуется: «разве что крем пару раз для рук брала». Но говорит, что много чего этой марки видела у дочки.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В другом сетевом магазине косметики и бытовой химии, расположенном по соседству, на полках из запрещенного ничего не оказалось, хотя товары этой марки есть.

— Сказали снять, — коротко пояснила одна из продавцов-консультантов. Девушка не стала рассказывать, что будут делать со снятым с полок товаром, посоветовала позвонить в контакт-центр и попробовать уточнить там.

Интересно, что сегодня в еще одном магазине этой торговой сети товары, которые нельзя продавать, стоят на полках. Есть и ночной крем для лица, и мыло.

— Нет, мы ничего не слышали про запрет, — говорит девушка на кассе. — Если это было вчера, то нужно у той смены спрашивать.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Одна из покупательниц взяла за компанию с нами несколько кусочков мыла NIVEA, «чтобы поддержать бренд», услышав разговор с кассиром.

— Я ничего об этом еще не слышала. Но обидно будет, если запретят его. Хорошая косметика — и дезодоранты, и гели для душа, и крем в синих баночках. Такое чувство, будто других проблем в стране нет, кроме как косметику выискивать, которой годами пользовались и продавали и все в порядке было.



Фото из телеграм-канала «Работаем с Пушкиным!»

Сегодня читатели стали присылать фото, как в некоторых магазинах убирают NIVEA с полок.