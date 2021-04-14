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«Сказали снять». Убирают ли с полок в магазинах запрещенную NIVEA и что об этом думают покупатели
Источник материала: Tut.by
Минздрав временно
В гипермаркете, куда мы сперва отправились, ажиотажа в отделе косметики нет, у полок стоит пару человек. Девушка лет 25 кладет в корзину гигиеническую помаду в белой упаковке с синий надписью NIVEA.
— Хорошая? — спрашиваем.
— Мне нравится. Я уже давно ей пользуюсь, — говорит покупательница.
На вопрос, пользуется ли она какими-то еще средствами этой марки, девушка ответила, что не все ей подходит, но кремы для рук, гели для душа берет.
— Кремы для рук их люблю. Особенно зимой спасают, когда кожа на холоде трескается. Собственно за ними я и пришла. Читала, что запретили что-то из NIVEA продавать. Что — не ясно, поэтому на всякий случай запасусь. Кстати, антиперспиранты у них тоже неплохие, иногда беру.
Мы пробыли в отделе минут 20, за это время больше никто товары этой торговой марки не брал. Пару человек только приценивались.
На полках магазина есть товары, которые числятся в присланном нам списке. К примеру мицеллярное молочко-тоник с розовой водой, увлажняющий крем-флюид для лица 2 в1 Make-up Expert, гель-уход для душа крем и абрикос, гель для интимной гигиены и много чего еще.
— А крем для рук с оливковым маслом от NIVEA у вас есть? Не могу сама найти, — пытаемся выяснить у консультанта.
— Его у нас нет, — отвечает девушка.
— Вообще нет? Или убрали? Слышали про запрет на продажу некоторых товаров этой марки? — засыпаем консультанта вопросами.
— Его просто не привозят нам, не убирали, — говорит она. Про запрет продавец ничего не слышала.
Дальше мы отправились в один из минских универмагов. Уж здесь-то точно должны были самые первые все убрать. Удивило то, что на полках в косметическом отделе от NIVEA мы нашли только несколько видов мыла, хотя аналогичная импортная продукция других брендов есть. И среди мыла было как раз то, что есть у нас в списке.
Спросили в инфоцентре, почему нет в продаже некоторых продуктов бренда. Специалист, которая ответила на звонок сказала, что не может ответить, по какой причине она отсутствует.
— Не могу сказать, не завозят или просто сейчас нет, — ответила девушка.
Зашли мы и в небольшой магазин косметики в одном из минских спальников. Здесь есть много продуктов марки Dove, Fa, L’Oreal Paris — это то, что обычно стоит рядом с NIVEA на полках в других магазинах, но средств этого бренда нет.
— У вас вообще нет NIVEA? — интересуемся у продавца.
— Нет, — отвечает девушка и добавляет, что товар убрали. — Сегодня прочитали, что запретили там что-то продавать. Решили убрать, пока не станет ясно, что. Мы этого нигде не нашли.
Девушка говорит, что письмо им никакое не приходило, а про запрет узнали из СМИ. Убрали, «потому что может какая проверка зайти».
— Пока товар на складе лежит. Когда ситуация прояснится, решим, что с ним делать. Там какие-то незначительные нарушения, может, еще отменят это все, — предполагает продавец.
Она говорит, что у них в магазине этой продукции немного. Товар берут, но он не самый ходовой, потому что он есть в сетевых магазинах с косметикой и там немного дешевле.
В сетевых магазинах косметики и бытовой химии ситуация с запрещенными товарами на полках разная. В одном мы нашли многие позиции из списка: и гель для душа, и крем для лица, и крем-гель для умывания, и кремы для рук.
На вопрос, знают ли в магазине про запрет, консультант отрицательно машет головой, мол, пока ничего не говорили убирать.
— А я про это читала, — говорит покупательница, которая стояла рядом с нами и слышала разговор. — Уже с ума посходили! Нет адреса на упаковке, так уже продавать нельзя. Только сложности и себе, и людям создают.
Сама женщина средствами торговой марки NIVEA не пользуется: «разве что крем пару раз для рук брала». Но говорит, что много чего этой марки видела у дочки.
В другом сетевом магазине косметики и бытовой химии, расположенном по соседству, на полках из запрещенного ничего не оказалось, хотя товары этой марки есть.
— Сказали снять, — коротко пояснила одна из продавцов-консультантов. Девушка не стала рассказывать, что будут делать со снятым с полок товаром, посоветовала позвонить в контакт-центр и попробовать уточнить там.
Интересно, что сегодня в еще одном магазине этой торговой сети товары, которые нельзя продавать, стоят на полках. Есть и ночной крем для лица, и мыло.
— Нет, мы ничего не слышали про запрет, — говорит девушка на кассе. — Если это было вчера, то нужно у той смены спрашивать.
Одна из покупательниц взяла за компанию с нами несколько кусочков мыла NIVEA, «чтобы поддержать бренд», услышав разговор с кассиром.
— Я ничего об этом еще не слышала. Но обидно будет, если запретят его. Хорошая косметика — и дезодоранты, и гели для душа, и крем в синих баночках. Такое чувство, будто других проблем в стране нет, кроме как косметику выискивать, которой годами пользовались и продавали и все в порядке было.
Сегодня читатели стали присылать фото, как в некоторых магазинах убирают NIVEA с полок.
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Прошлись по столичным магазинам, посмотрели, осталась ли в продаже запрещенная продукция, а также спросили у покупателей, что они думают по этому поводу.
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