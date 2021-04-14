Вышел трейлер игры от продюсера третьего «Ведьмака»

Источник материала: Onliner

Опубликован трейлер игры Gord, анонсированной ранее, разработкой которой занимается студия Covenant. Студия создана при участии бывшего продюсера CD Projekt RED и 11 bit Стэна Джаста в 2020 году. Трейлер раскрыл некоторые особенности нового проекта, чем-то напоминающего фэнтезийный вариант мрачного Frostpunk.

Gord станет дебютным проектом Covenant и выйдет в будущем году (если все пойдет по плану). Сейчас игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Gord описывают как приключенческую стратегию для одного игрока, в которой ждут развивающиеся сообщества, жуткие запретные земли и мифические чудовища. Геймеру предложат возглавить племя Рассвета и исследовать запретные земли. Попутно надо воспитать своих подопечных и вершить судьбу сообщества. Gord заимствует для создания сказочного мира славянский фольклор.

Журналисты, знакомые с превью-версией Gord, сравнивают игровую механику с Northgard и Frostpunk, а также Darkest Dungeon и Don’t Starve.