На приеме у гинеколога 8-классница рассказала о связи с 23-летним парнем. СК проводит проверку

Источник материала: Onliner

Все произошло в Светлогорске. Местный житель подозревается в интимной связи с восьмиклассницей. Об отношениях с 23-летним парнем школьница рассказала на приеме у врача. Сейчас следователи проводят проверку. Об этом сообщает ranak.me . Имеет ли право врач сообщать о таком в силовые структуры?

«На приеме у гинеколога ученица 8-го класса одной из школ Светлогорска рассказала, что у нее интимные отношения с 23-летним парнем, — рассказала изданию старший следователь Светлогорского РОСК Мария Савченко. — Предварительно установлено, что связь между ними длились около года. Для встреч молодой человек снимал квартиру. Идет проверка, уголовное дело пока не возбуждено».

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Сейчас мужчина находится под стражей: его задержали в Гомеле по подозрению в незаконном сбыте наркотиков.

Имеет ли право врач сообщать о таком в правоохранительные органы?

Дискуссии по этому поводу разгорелись в Беларуси еще в 2019 году. Тогда представитель УВД Миноблисполкома Евгений Дубаневич заявил, что после плановых осмотров медики будут сообщать милиции о половой жизни школьниц младше 16 лет. Он также рассказал, что беседы учащихся со следователями после медосмотра в одном из лицеев области проводились неоднократно.





«Мы постоянно ведем дискуссии с Минздравом по этому вопросу и пытаемся выработать общую позицию. И добились своего в части, касающейся врачебной тайны. Если речь идет о девочке 14—15 лет, то совершено преступление, и врачебная тайна здесь не работает», — цитата Евгения Дубаневича.

Он добавил: если выяснится, что малолетняя имела половую связь, гинеколог обязан сообщить об этом напрямую начальнику местного УВД, чтобы информация не попала куда-то еще и не было общественного порицания. Девочку направят к медицинскому психологу, который подготовит ее к общению со следователями.

«Тогда уже будем беседовать с девочкой, спрашивать, почему это случилось, с кем. Хорошо, если это по любви с мальчиком. Никого еще за это не посадили. Но бывают случаи, что девочка оказалась жертвой насилия. Она в силу своего возраста побоялась об этом кому-то сказать», — говорил Дубаневич и пояснял, что об этом будут уведомлены родители.

Минздрав: данные о половой жизни несовершеннолетних медики не должны передавать никому, но при условии



После этого пошла волна противоположных словам Дубаневича комментариев. Например, на сайте Минздрава была опубликована информация, что данные о половой жизни несовершеннолетних медики не должны передавать никому, даже родителям, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка или других людей.

В ведомстве уточнили, что ситуации, которые дают повод для вмешательства силовиков, изложены в постановлении Совмина от 18 декабря 2014 года №1192: если девочка моложе 16 лет беременна, если при осмотре установлено наличие травм и повреждений, которые свидетельствуют о противоправных действиях в отношении нее (это могут быть признаки изнасилования, вмешательства для искусственного прерывания беременности), а также в тех случаях, когда ребенок сам рассказывает о таких фактах.





Также этой темы в 2019 году коснулся и вице-премьер Игорь Петришенко. Он назвал слухами то, что после плановых осмотров врачи будут сообщать в УВД о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет.

«Вброс в информационное пространство, дутая, абсолютно беспочвенная сенсация. В Беларуси создан необходимый правовой механизм, утверждена соответствующая нормативная правовая база, которая обязательна для исполнения и врачами, и правоохранительными органами. Есть нормы Конституции, закона о здравоохранении, которыми гарантируется в том числе сохранение врачебной тайны. Никаких новаций с целью поменять действующее законодательство ни правительство, ни другие структуры не инициировали», — сказал он.

МВД: в 80% случаев, когда ребенок становится жертвой сексуального насилия, он молчит

Позже объяснение резонансного заявление опубликовали и на сайте МВД. Информацию прокомментировал тогдашний начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.

«Мы не посягаем на половую свободу наших подростков, но мы хотим защитить их от того, чтобы в их отношениях не было совершено насилия. Эта практика сложилась не вчера и не позавчера, она законодательно урегулирована. За все это время у нас не было жалоб от подростков или родителей относительно того, что мы ущемили чьи- то права, — в сообщении было уточнено: если гинеколог во время планового медосмотра выявляет признаки ведения ранней половой жизни у девочек до 16 лет, он сообщает об этом в милицию. Такой алгоритм действий был принят, потому что в 80% случаев, когда ребенок становится жертвой сексуального насилия, он молчит, и, соответственно, родители зачастую об этом не знают. — После получения такой информации мы проводим проверку, причем всегда уведомляем родителей. Подчеркну, в первую очередь с девочками общается не милиционер, а психолог, потому что повторная травма — мы прекрасно знаем, что это такое. Она может быть чревата негативными последствиями».

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