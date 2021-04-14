Очевидец: «Работали у Expobel, когда перед нами подлетел Peugeot — и в дерево»

Источник материала: Onliner

Минчанин Сергей рассказал о сегодняшней аварии, очевидцем которой он стал. По его словам, он с коллегами работал в районе съезда с МКАД в витебском направлении на участке между «Аквабелом» и Expobel, когда перед ним съехала с дороги и врезалась в дерево легковушка.

«Прокладывали с коллегами сети, и в какой-то момент в нашу сторону с дороги выехал Peugeot, — рассказал об увиденном Сергей. — Автомобиль подскочил на возвышении и буквально влетел в дерево. К счастью, никого не задел и сам не „нырнул“ в яму, которых здесь много. Мы бросились вытаскивать водителя».





«В машине мужчина был один, вытащили его легко: к счастью, не зажало, — дополнил собеседник. — На заднем стекле автомобиля была наклейка „Инвалид“. Peugeot после удара вряд ли подлежит восстановлению. Видимых повреждений на самом автомобилисте мы не заметили, но он явно находился в шоковом состоянии. Мы вызвали скорую помощь. Он почти не говорил, услышали от него лишь фразу „Все нормально“».

Сергей видел у края проезжей части стоящий автомобиль, потому предположил, что водитель Peugeot мог уходить от попутного удара. «Однако это лишь версия, — подчеркнул он. — Мужчина, попавший в ДТП, ничего не объяснял».

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