Источник материала: UDF



Андрей Ткачев

пишет Андрей Ткачев в Фейсбуке. «Судя по всему, я являюсь фигурантом того же дела по «подрыву престижа страны на международной и политической арене — дискредитации руководства спортивной отрасли и государства», —в Фейсбуке.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обыск по делу Герасимени прошел у известного тренера Андрея Ткачева Сам Андрей Ткачев в безопасности, он давно уехал из Беларуси.

Сам Андрей Ткачев в безопасности, он давно уехал из Беларуси.Нанеделю назад завели уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса — «Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет».Причиной в Следственном комитете назвали их участие в переносе из Беларуси ряда крупных спортивных турниров.