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В БНФ не связывают задержание Юрия Зенковича с деятельностью партии

14.04.2021 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В БНФ не связывают задержание Юрия Зенковича с деятельностью партии
Юрий Зенкович / svaboda.org
В «Белорусском Народном Фронте» не связывают задержание американского адвоката и активиста БНФ Юрия Зенковича с деятельностью партии и задержанием её главы Рыгора Костусёва.

Юрий Зенкович уже давно отошел от партийних дел. Нельзя назвать его даже активистом. Особенно с тех пор, как он переехал в США. Он оставался членом партии, но никакой деятельности в партии не было давно. Поэтому задержание никак не связано с БНФ, — рассказывает Еврорадио заместитель председателя Партии БНФ Дмитрий Солошкин.

Напомним, вчера стало известно, что сотрудники белорусского КГБ задержали в Москве американского адвоката белорусского происхождения Юрия Зенковича.

Причины задержания пока неизвестны.
 
 
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