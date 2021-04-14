Источник материала: UDF



Юрий Зенкович / svaboda.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БНФ не связывают задержание Юрия Зенковича с деятельностью партии Причины задержания адвоката неизвестны.

уже давно отошел от партийних дел. Нельзя назвать его даже активистом. Особенно с тех пор, как он переехал в США. Он оставался членом партии, но никакой деятельности в партии не было давно. Поэтому задержание никак не связано с БНФ, — рассказываетзаместитель председателя Партии БНФНапомним, вчера стало известно, что сотрудники белорусского КГБ задержали в Москве американского адвоката белорусского происхождения Юрия Зенковича.Причины задержания пока неизвестны.