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В Москве умер популярный телеведущий Олег Марусев

14.04.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Москве в возрасте 76 лет скончался известный телеведущий Олег Марусев, чей золотой творческий период на российском ТВ пришелся на 90-е.

В Москве умер популярный телеведущий Олег Марусев
Фото с сайта peoples.ru

Заслуженный артист России также известен по целому ряду ролей в театре и кино.

На телевидении он стал автором таким проектов, как «Концерт после концерта», «С песней по жизни», «После смены», «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «Щедрое лото» и «Щедрый миг», «Старая квартира», «Преферанс по пятницам», которые выходили на «Первом», «РТР, НТВ, REN TV.

 

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В Москве в возрасте 76 лет скончался известный телеведущий Олег Марусев, чей золотой творческий период на российском ТВ пришелся на 90-е.
 
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