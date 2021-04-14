В Москве умер популярный телеведущий Олег Марусев

В Москве в возрасте 76 лет скончался известный телеведущий Олег Марусев, чей золотой творческий период на российском ТВ пришелся на 90-е.



Фото с сайта peoples.ru

Заслуженный артист России также известен по целому ряду ролей в театре и кино.

На телевидении он стал автором таким проектов, как «Концерт после концерта», «С песней по жизни», «После смены», «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «Щедрое лото» и «Щедрый миг», «Старая квартира», «Преферанс по пятницам», которые выходили на «Первом», «РТР, НТВ, REN TV.