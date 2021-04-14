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На юге Турции столкнулись два поезда

14.04.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На юге Турции 14 апреля столкнулись два грузовых поезда, ранены два машиниста.

На юге Турции столкнулись два поезда
Фото: DHA

«Грузовой поезд с контейнерами, направлявшийся в Адану, сегодня утром врезался в другой грузовой поезд, идущий впереди него. В результате аварии несколько вагонов обоих поездов сошли с рельсов», — говорится в сообщении агентства DHA.

Механики заднего поезда получили легкие травмы. К месту аварии были отправлены бригады спасателей и медиков. Раненые механики были доставлены в больницу Позанти.

 
 
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На юге Турции 14 апреля столкнулись два грузовых поезда, ранены два машиниста.
 
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