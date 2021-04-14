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Алиев рассчитывает на участие Беларуси в налаживании контактов с Арменией

14.04.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на участие Беларуси в налаживании контактов между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил на переговорах с Александром Лукашенко в Баку.

Алиев рассчитывает на участие Беларуси в налаживании контактов с Арменией

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он отметил, что Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе, — подчеркнул Лукашенко. — С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении — с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет».

Он отметил, что его позицию знают и в Азербайджане, и в Армении. «Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден: со стороны моего друга и брата никакого сведения счетов, мести не будет», — заявил Лукашенко.

Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что Азербайджан нацелен на укрепление мер доверия в отношениях с Арменией. «Мы рассчитываем, что Беларусь как наш друг, проверенный партнер примет активное участие не только в восстановлении территорий. Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном», — добавил он.

Лукашенко пригласил Алиева в Беларусь, добавив, что некоторые пункты программы его визита уже были намечены. «Мы всегда были и останемся надежными друзьями вашей страны», — сказал он.

 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на участие Беларуси в налаживании контактов между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил на переговорах с...
 
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