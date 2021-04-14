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Правильно ли вы смываете макияж? Давайте проверим
Источник материала: Tut.by
Не устану повторять, что грамотное снятие макияжа очень важно: и для общего здоровья кожи, и для работы последующих наносимых продуктов. Также не менее актуальный вопрос: если вы отдельно используете солнцезащитный крем (санскрин), то как умываться тогда? Предлагаю разобраться.
Как смывать макияж
Если вы применяете тональные основы, корректирующие средства, санскрин с тоном и прочее, то все это лучше удалять в 2 этапа: сперва используем специальное средство, далее завершаем этап очищения вашим гелем или пенкой для умывания.
Что это за «специальное средство»? Это или мицеллярная вода, или гидрофильное масло, или молочко для умывания. Как выбрать, что подойдет вам?⠀
В выборе средства по снятию макияжа ориентируйтесь именно на ваши ощущения. Нет таких средств и методов, чтобы подходили и нравились всем. Важно, чтобы вам было комфортно и, конечно, чтобы вы видели результат.
А как же удалять санскрин?
Если сверху наносите тон, то читаем выше.
Если не используете тонирующие продукты и ваш солнцезащитный крем без тона, то для умывания вы вполне можете использовать ваше привычное очищающее средство, в составе которого присутствуют или ПАВ, или масла (или и то, и другое).
Также вы можете использовать метод двойного очищения, например, сперва масло, потом пенка или гель (особенно это важно, если вы несколько раз в течение дня обновляете санскрин либо по ощущениям вам недостаточно умывания только вашим средством).
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Не устану повторять, что грамотное снятие макияжа очень важно: и для общего здоровья кожи, и для работы последующих наносимых продуктов.
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