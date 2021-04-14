Правильно ли вы смываете макияж? Давайте проверим

Источник материала: Tut.by

Не устану повторять, что грамотное снятие макияжа очень важно: и для общего здоровья кожи, и для работы последующих наносимых продуктов. Также не менее актуальный вопрос: если вы отдельно используете солнцезащитный крем (санскрин), то как умываться тогда? Предлагаю разобраться.



Светлана ЯкубовскаяВрач-дерматовенеролог первой категории, ведет блог в Instagram Врач-дерматовенеролог первой категории, ведет блог в

Как смывать макияж

Если вы применяете тональные основы, корректирующие средства, санскрин с тоном и прочее, то все это лучше удалять в 2 этапа: сперва используем специальное средство, далее завершаем этап очищения вашим гелем или пенкой для умывания.

Что это за «специальное средство»? Это или мицеллярная вода, или гидрофильное масло, или молочко для умывания. Как выбрать, что подойдет вам?⠀

мицеллярная вода : продукт, состоящий из мицелл , притягивающих загрязнения, макияж и прочее. В основе мицеллярных вод — те же ПАВ, они и помогают эффективно очищать кожу. Мицеллярной водой можно удалять макияж как с лица, так и с глаз. Смачиваем ватный диск и аккуратно протираем. После не забываем приступить ко второму этапу очищения и смыть мицеллярную воду, остатки кожного сала, макияжа и прочего гелем или пенкой. Важная деталь: если вы не пользуетесь тональным кремом и другими маскирующими средствами, и вам комфортно в качестве вечернего очищающего продукта использовать только мицеллярную воду (вместо геля/пенки), то всегда смывайте ее большим количеством воды или тоника.

: продукт, состоящий из , притягивающих загрязнения, макияж и прочее. В основе мицеллярных вод — те же ПАВ, они и помогают эффективно очищать кожу. Мицеллярной водой можно удалять макияж как с лица, так и с глаз. Смачиваем ватный диск и аккуратно протираем. После не забываем приступить ко второму этапу очищения и смыть мицеллярную воду, остатки кожного сала, макияжа и прочего гелем или пенкой. Важная деталь: если вы не пользуетесь тональным кремом и другими маскирующими средствами, и вам комфортно в качестве вечернего очищающего продукта использовать только мицеллярную воду (вместо геля/пенки), то всегда смывайте ее большим количеством воды или тоника. гидрофильное масло: продукт, основу которого составляют масла. Помним: «подобное притягивает подобное». И действительно масла хорошо растворяют плотные текстуры тональных кремов, а также, смешиваясь с кожным салом, помогают удалять и его с лица. Такой способ особенно подходит при комбинированной, жирной проблемной коже. Небольшое количество масла наносим на руки, потом на лицо, нежно массируем и смываем водой. После также используем ваш очищающий продукт.

продукт, основу которого составляют масла. Помним: «подобное притягивает подобное». И действительно масла хорошо растворяют плотные текстуры тональных кремов, а также, смешиваясь с кожным салом, помогают удалять и его с лица. Такой способ особенно подходит при комбинированной, жирной проблемной коже. Небольшое количество масла наносим на руки, потом на лицо, нежно массируем и смываем водой. После также используем ваш очищающий продукт. молочко: очень мягкое и нежное средство, в том числе и по текстуре. Также ввиду содержания в составе ПАВ не рекомендуется «оставлять» его на лице и не смывать. Наиболее комфортно молочко для сухой кожи, а также кожи с розацеа . После очищения лица молочком не забудьте умыться с пенкой или кремом.



Фото: Anna Shvets, pexels.com

В выборе средства по снятию макияжа ориентируйтесь именно на ваши ощущения. Нет таких средств и методов, чтобы подходили и нравились всем. Важно, чтобы вам было комфортно и, конечно, чтобы вы видели результат.

А как же удалять санскрин?

Если сверху наносите тон, то читаем выше.

Если не используете тонирующие продукты и ваш солнцезащитный крем без тона, то для умывания вы вполне можете использовать ваше привычное очищающее средство, в составе которого присутствуют или ПАВ, или масла (или и то, и другое).

Также вы можете использовать метод двойного очищения, например, сперва масло, потом пенка или гель (особенно это важно, если вы несколько раз в течение дня обновляете санскрин либо по ощущениям вам недостаточно умывания только вашим средством).