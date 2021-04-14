Вот это поворот. В Голливуде переснимут один из самых популярных советских фильмов

Источник материала: Tut.by

У советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» появится современная англоязычная версия с голливудскими звездами. Об этом сообщает кинокомпания «Централ Партнершип», будущий дистрибьютор ремейка.



Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» 1975 года

Съемки англоязычного ремейка «Иронии судьбы» намечены на лето 2021 года в Бостоне. Главные роли сыграют Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры»), Томас Манн («Проект X: Дорвались») и Гаррет Хедлунд («Несломленный»), а режиссером выступит Марюс Вайсберг, автор комедий «Гитлер капут!» и «Бабушка легкого поведения». Вайсберг делится :

— Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву (один из продюсеров ремейка. — Прим. TUT.BY) у нас получилось создать блестящий сценарий.

«Централ Партнершип» приводит синопсис осовременненой «Иронии судьбы»: «Это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь… со всеми вытекающими последствиями». Дистрибьютор обещает, что зрителей ждет «много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».

Напомним, что «Ирония судьбы, или С легким паром!» — советский двухсерийный телефильм 1975 года, снятый Эльдаром Рязановым. На белорусском телевидении его ежегодно транслируют в канун Нового года. В 2007 году у картины появился сиквел: фильм «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова с главными российскими кинозвездами стал кассовым хитом.