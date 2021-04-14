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Семь европейских стран прекратят финансирование экспорта ископаемого топлива

14.04.2021 18:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр 13 апреля заявил, что семь европейских государств, включая Германию, Францию и Великобританию, обязуются прекратить государственные экспортные гарантии для проектов по ископаемому топливу.

Их инициативу поддержали еще четыре страны: Дания, Испания, Нидерланды и Швеция, передает Investing.com.

Угольная и нефтегазовая инфраструктура традиционно составляла значительную долю портфелей государственных экспортных финансовых агентств многих стран, которые поддерживают экспорт посредством государственных финансовых гарантий и страхования от убытков за рубежом.

Великобритания, Франция и Швеция уже изложили свои планы по прекращению экспортных гарантий для сектора ископаемого топлива, в то время как другие страны в группе еще не решили, как быстро они прекратят поддержку.

«Мы полны решимости прекратить все экспортные гарантии, финансирующие ископаемое топливо, с учетом промышленных особенностей каждой страны и их влияния на рабочие места», - сказал Ле Мэр.

Он также надеется, что администрация президента США Джо Байдена присоединится к группе, на которую в совокупности приходится 40% экспортного финансирования стран ОЭСР.

Семь стран возьмут на себя обязательство поддерживать проекты, благоприятные для климата, и обеспечивать прозрачность своей политики экспортного финансирования, отметил Ле Мэр.

 
 
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Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр 13 апреля заявил, что семь европейских государств, включая Германию, Францию и Великобританию, обязуются прекратить...
 
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