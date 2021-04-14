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Арямнов о худшем результате в карьере: В моем возрасте нельзя готовиться все время

14.04.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей занял 14-е место на чемпионате Европы. Это худший результат Арямнова в карьере.



Андрей Арямнов прокомментировал результат на турнире.

— Передай ему (автору «Прессбола», – прим.), что он дурачок. А в следующий раз его встретишь — дай ему леща.

Во-первых, журналист ничего не понимает в тяжелой атлетике. Во-вторых, скоро Олимпиада, а в моем возрасте нельзя готовиться все время. Я должен готовиться в определенные старты и в определённый момент времени. А так я просто выступаю, набираю очки, готовлюсь к Олимпиаде.

Все идет по плану. Если у меня получится, то я подготовлюсь. А если не получится, то все уже, значит, старый я стал. Если я буду слабый, я обязательно уступлю место молодежи. А если я смогу показать кузькину мать, то я её обязательно покажу, — заключил Андрей.

«При собственном весе 119,68 кг [Арямнов] поднял на турнире всего 375 кг в сумме (5-е место в группе Б). Это на 51 кг меньше, чем белорус осилил на ЧМ-2019», — так написала газета «Прессбол» 11 апреля.
 
 
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Белорусский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей занял 14-е место на чемпионате Европы. Это худший результат Арямнова в карьере.
 
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