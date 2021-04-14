Вокруг одни шпионы: начальник Генштаба ВС РБ заявил в Москве о разведцентрах НАТО у границ Беларуси и России

Об этом он проинформировал участников заседания Военного комитета ОДКБ в Москве, сообщает пресс-служба Минобороны республики.





«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих Восточно-европейскому региону.





В этой связи было отмечено о продолжении активности блока НАТО у границ России и Беларуси и связанных с этим процессов (развертывании разведывательных центров и центров перевозок, совершенствовании объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов)», — сообщает пресс-служба ведомства.





В ходе обсуждения мероприятий совместной подготовки, было отмечено, что в текущем году продолжится практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на едином фоне условной военно-политической и военно-стратегической обстановки, когда все учения и тренировки взаимоувязаны по целям, задачам, месту и времени, в рамках проведения совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2021».





При этом белорусская сторона подчеркнула, что постоянно принимает участие в таких мероприятиях, и в текущем году белорусские воинские контингенты также примут участие во всех компонентных учениях в рамках «Боевого братства – 2021».