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Бизнес уйдет: экономист высказался о новых "потугах" Литвы блокировать БелАЭС

14.04.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Экономист высказался о новых "потугах" Литвы заблокировать БелАЭС
Власти Литвы намерены ввести жесткие ограничения на участие в энергетических проектах страны для местных и иностранных компаний, которые прямо или косвенно задействованы в проекте БелАЭС, соответствующие поправки в законы накануне были поданы в литовский Сейм. 
© Photo : Министерство энергетики РБ
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В такой ситуации бизнесу придется сворачиваться и уходить из Литвы в те страны и юрисдикции, где правительства не занимаются политикой в ущерб экономике, высказался о литовской инициативе доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Известный факт, что в последнее время Литва в значительной степени выживала за счет Беларуси, это белорусский транзит товаров на внешние рынки, это нефтепродукты и химические удобрения, это финансовые потоки, обеспечение взаимодействия между малым и средним бизнесом в Беларуси и Литве. Маленькая Литва неплохо себя чувствовала, получая подпитку от Беларуси в качестве прямых и косвенных финансовых потоков", ― сказал экономист на радио Sputnik.

Нынешние действия Литвы, усугубляющие разрыв экономических связей с Беларусью, эксперт назвал "выстрелом себе в ногу", поскольку неясно, как страна собирается выживать после разрыва отношений.

"Белорусская станция от того, что Литва заблокирует своему бизнесу участие в этом проекте, никуда не денется и не остановится, у Беларуси серьезные планы по использованию станции для поддержки собственного бизнеса и для экономии средств за счет меньшего импорта нефти и газа и перехода на атомную энергию", ― сказал экономист.

Кроме того, важно понимать, что "литовские потуги заблокировать атомную станцию несамостоятельны", говорит Зубец и объясняет, почему.   

© Sputnik
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"Есть собственные попытки Литвы принять участие в белорусских политических процессах, а с другой, есть давление Брюсселя, который запрещает Литве покупать энергию из Беларуси, потому что на сегодня ЕС ставит перед своим бизнесом задачу перехода на альтернативные источники энергии, а альтернативная энергетика намного дороже, чем традиционная, в том числе, и атомная", ― поясняет Зубец.

Для того, чтобы европейские страны переходили на более дорогую возобновляемую энергию, необходимо, чтобы количество дешевой энергии, поставляемой на европейский рынок, было минимальным. В этом главный смысл блокирования поставок белорусской электроэнергии на европейский рынок, резюмировал экономист.

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