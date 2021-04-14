«Мне не надо знаменитости». Рыбак из Слуцка даже не подозревает о своей популярности

Источник материала: Салiдарнасць

Газета Кур'ер нашла невозмутимого рыбака, который продолжал удить рыбу, несмотря на бушующее позади него пламя от горящей травы.

«Я вообще ничего белорусского не смотрю. Я смотрю только российские каналы», — сказал он.

Видео газеты «Кур'ер», опубликованное на различных интернет-площадках стало вирусным и суммарно на разных платформах десятков изданий Беларуси, России и Украины менее, чем за сутки набрало более миллиона просмотров.

Герой видео отказался вообще хоть как-то комментировать вчерашнюю рыбалку: «Мне не надо знаменитости. Прихожу, ловлю рыбу. А что я сидел, где я сидел. Я интервью не даю. Это моё личное дело. Если хотите, приезжайте тут постоянно рыбаков сидит с 29-й танковой дивизии. Всё время тут ловят. Приезжайте сюда, на речку в любое время и будем тут беседовать».





Фото Алесь Достанко

Насчет пожара он сказал: «Каждый год пожары эти. Здесь ничего нового нет. И каждый год эти пожарники, их всё время вызывают и вызывают».

По просьбе мужчины редакция не называет его имя.