ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Индюки повредили машину. Автовладелец взыскал 2,5 тысячи рублей с хозяина птиц

14.04.2021 18:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В суде Ветковского района рассмотрели необычное дело. Истец указал, что в августе прошлого года припарковал свой Chevrolet Niva возле дома в одной из деревень. Через два дня обнаружил, что его автомобиль поцарапан. Подозрение пало на индюков.

«Индюки принадлежат ответчику, который проживает по соседству, — сообщили в Верховном суде. — Осматривать машину ответчик отказался, отрицая факт ее повреждения индюками. Истец вызвал милицию, сотрудники зафиксировали факт повреждения. Размер вреда, согласно заключению об оценке, составил 3059 рублей 49 копеек с НДС».

В ходе заседания установили: «Локализация имевшихся на авто повреждений (нарушение целостности ЛКП) полностью согласуется с представленными фотоматериалами и объяснениями истца об обстоятельствах их причинения. Суд пришел к выводу удовлетворить иск частично, без учета НДС». В итоге с ответчика в пользу автовладельца взыскано в счет возмещения ущерба 2549 рублей 58 копеек, а также расходы по оплате услуг оценщика в 120 рублей.

Решение вступило в законную силу.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Ветковского района рассмотрели необычное дело. Истец указал, что в августе прошлого года припарковал свой Chevrolet Niva возле дома в одной из деревень. Через два...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шикарная»: внучка Софии Ротару показала фигуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by