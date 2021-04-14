Индюки повредили машину. Автовладелец взыскал 2,5 тысячи рублей с хозяина птиц

Источник материала: Onliner

В суде Ветковского района рассмотрели необычное дело. Истец указал, что в августе прошлого года припарковал свой Chevrolet Niva возле дома в одной из деревень. Через два дня обнаружил, что его автомобиль поцарапан. Подозрение пало на индюков.

«Индюки принадлежат ответчику, который проживает по соседству, — сообщили в Верховном суде. — Осматривать машину ответчик отказался, отрицая факт ее повреждения индюками. Истец вызвал милицию, сотрудники зафиксировали факт повреждения. Размер вреда, согласно заключению об оценке, составил 3059 рублей 49 копеек с НДС».

В ходе заседания установили: «Локализация имевшихся на авто повреждений (нарушение целостности ЛКП) полностью согласуется с представленными фотоматериалами и объяснениями истца об обстоятельствах их причинения. Суд пришел к выводу удовлетворить иск частично, без учета НДС». В итоге с ответчика в пользу автовладельца взыскано в счет возмещения ущерба 2549 рублей 58 копеек, а также расходы по оплате услуг оценщика в 120 рублей.

Решение вступило в законную силу.

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