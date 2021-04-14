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Ракетные эсминцы ВМС США заходят в Черное море

14.04.2021 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ракетные эсминцы ВМС США заходят в Черное море
Иллюстративное фото
Военно-морские силы США начали заводить два военных корабля в акваторию Черного моря, сообщает украинский специализированный портал Defense Express.

Сообщается, что эсминец Roosevelt 14 апреля должен войти в Черное море. Вслед за ним 15 апреля пройти Босфор должен еще один ракетный эсминец – Donald Cook (он только два месяца назад покинул акваторию Черного моря, где проводил патрулирование и учения с союзниками и партнерами по НАТО).

Эсминцы США будут находиться у берегов Украины до 4 и 5 мая.

«ВМС США разворачивают группу из двух ракетных эсминцев, которые довольно сильно меняют баланс сил в регионе, благодаря возможности создать так называемую A2AD зону – запрета доступа/закрытия территории. То есть образуют пространство, в котором противник не может передвигаться без существенных потерь», – отмечает Defense Express.


На каждом военном судне установлено до 96 пусковых установок, что позволяет на расстоянии до 1,5 тыс. километров уничтожать цели ракетами Tomahawk и сбивать самолеты противника на расстоянии до 240 километров зенитными ракетами RIM-174. Также корабли могут наводить на цели бомбардировщики B-1B и «управлять» истребительной авиацией.
 
 
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Американские эсминцы могут на расстоянии до 1,5 тыс. км уничтожать цели ракетами.
 
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