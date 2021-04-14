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«Шикарная»: внучка Софии Ротару показала фигуру
Источник материала: UDF
Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve
На снимке девушка позирует в спортивном костюме на фоне экзотических растений. При этом она слегка подвернула топик, чтобы показать идеальный пресс.
Впрочем, девушка может похвастаться своей фигурой. Она работает моделью и следит за своей фигурой.
«Миленькая такая», «Красотка», «Шикарная», - пишут фолловеры.
Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve
Кто такая Соня Евдокименко:
Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару.
Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.
Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев.
Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.
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Соня Евдокименко часто снимается в фотосессиях.
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