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Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve

«Миленькая такая», «Красотка», «Шикарная», - пишут фолловеры.

Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve

Кто такая Соня Евдокименко:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Шикарная»: внучка Софии Ротару показала фигуру Соня Евдокименко часто снимается в фотосессиях.

На снимке девушка позирует в спортивном костюме на фоне экзотических растений. При этом она слегка подвернула топик, чтобы показать идеальный пресс.Впрочем, девушка может похвастаться своей фигурой. Она работает моделью и следит за своей фигурой.Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару.Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев.Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.