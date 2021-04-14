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«Шикарная»: внучка Софии Ротару показала фигуру

14.04.2021 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Шикарная»: внучка Софии Ротару показала фигуру
Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко опубликовала в Instagram фото с отдыха на Гавайях.

На снимке девушка позирует в спортивном костюме на фоне экзотических растений. При этом она слегка подвернула топик, чтобы показать идеальный пресс.

Впрочем, девушка может похвастаться своей фигурой. Она работает моделью и следит за своей фигурой.

«Миленькая такая», «Красотка», «Шикарная», - пишут фолловеры.


«Шикарная»: внучка Софии Ротару показала фигуру

Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve

Кто такая Соня Евдокименко:


Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару.

Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев.

Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.
 
 
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Соня Евдокименко часто снимается в фотосессиях.
 
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