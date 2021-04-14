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Белорусский режим сжигает мосты - Карбалевич

14.04.2021 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский режим сжигает мосты - Карбалевич
Здание КГБ в Минске. Фото: БЕЛТА
Спецслужбами Беларуси задержаны Александр Федута и Юрий Зенкович. Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ.

В общем-то ситуация уже давно для Беларуси не новая, если бы не одно «но»...

Из ряда бесконечных задержаний эти выбиваются тем, что задержаны Александр Федута и Юрий Зенкович были в Москве. И проводили это задержание не российские силовики, а, как утверждается, именно белорусские.

Что не так с задержанием Федуты и Зенковича и почему российская сторона никак не комментирует операцию на своей территории белорусских спецслужб?

На эти и другие вопросы Еврорадио отвечает политический аналитик Валерий Карбалевич.


 
Теги: Минск
 
 
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В общем-то ситуация уже давно для Беларуси не новая, если бы не одно «но»...
 
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