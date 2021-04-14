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Здание КГБ в Минске . Фото: БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский режим сжигает мосты - Карбалевич В общем-то ситуация уже давно для Беларуси не новая, если бы не одно «но»...

В общем-то ситуация уже давно для Беларуси не новая, если бы не одно «но»...Из ряда бесконечных задержаний эти выбиваются тем, что задержаныбыли в Москве. И проводили это задержание не российские силовики, а, как утверждается, именно белорусские.Что не так с задержанием Федуты и Зенковича и почему российская сторона никак не комментирует операцию на своей территории белорусских спецслужб?На эти и другие вопросыотвечает политический аналитик