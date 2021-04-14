Могут ли медики оставаться вне политики? Отвечает врач

Источник материала: KYKY

Можно ли медикам оставаться вне политики? Имеет ли право врач любить и ненавидеть, особенно, если он сам и его близкие подверглись пыткам и насилию? Может ли врач отказать в медицинской помощи насильнику и палачу? Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал пост врача, который попытался ответить на эти вопросы.

«Скорость работы катка репрессий в отношении медиков объясняется ничем иным, кроме как страхом системы. Работники силовых структур, судьи и прокуроры не могут не понимать, что вершат ничто иное, как геноцид своего народа. У беларусов в целом и медиков в частности есть все основания для ненависти и презрения. Многим представителям «власти» сложно уложить в свои головы, что медики – такие же люди, как и все остальные, и поэтому ничто человеческое им не чуждо. Особенно – обостренное чувство справедливости.

«Власть» штампует все новые и новые законопроекты, разрешающие ей буквально все, включая убийства. Параллельно с этим «закручивает гайки» и лишает прав (даже базовых) тех, кто «властью» не наделен – обычных людей. Поэтому выходит, что одни люди уверены в собственной безнаказанности, а другие, по замыслу законодателей, должны быть покорными, бессловесными рабами. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку? Нет уж, это так не работает.

Невыученный урок истории середины прошлого столетия даёт о себе знать. Человечество тогда впервые столкнулось с феноменом фашизма в Германии и – как в зеркале отраженным – геноцидом собственного народа в СССР.

Судьба доктора Живаго на фоне турбулентности первой половины 20 века – иллюстрация трагедии человека, который хочет быть вне политики. Служит и «белым», и «красным», хочет работать, писать, любить. Но результат плачевен – поломанная жизнь и судьба. Система его использовала, прожевала и выплюнула. Точно так же была искалечена судьба великого ученого Льва Зильбера.

Поэтому, помня уроки прошлого, давайте снимем розовые очки. Медики для любого режима – расходный материал для решения текущих проблем. Их знания, опыт и умения ценятся дёшево, хотя на самом деле они стоят гораздо дороже знаний всех чиновников, вместе взятых. А отсидеться до лучших времен не получится ни у кого.

Так, может быть, чиновникам от здравоохранения, в условиях правового дефолта в Беларуси, уже пора прекратить манипулировать медиками с помощью «клятвы Гиппократа» и великого долга перед человеческими жизнями?».